Истбурн. Надежда Киченок вышла в полуфинал в парном турнире

В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley International с призовым фондом $852,564, в парном разряде проходили четвертьфинальные матчи.Украинка(40-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница россиянка(1) стали полуфиналистками после того как их соперницы бельгийка(26) и голландка(15) при счете 6:2, 2:1 в пользу Надежды и Екатерины отказались от продолжения борьбы.За 50 минут, проведенных на корте, Киченок и Макарова реализовали пять брейк-пойнтов из девяти, из соперницы – два из восьми. Эйсов в матче не было, при этом украинка с россиянкой допустили две двойные ошибки, а Мертенс и Шуурс – четыре.За выход в финал турнира Киченок и Макарова поспорят с румынским дуэтом Ирина–Камелия Бегу (34) / Михаэла Бузарнеску (38).