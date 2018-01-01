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Истбурн. Надежда Киченок вышла в полуфинал в парном турнире
Истбурн. Надежда Киченок вышла в полуфинал в парном турниреВ Истбурне (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley International с призовым фондом $852,564, в парном разряде проходили четвертьфинальные матчи.

Украинка Надежда Киченок (40-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница россиянка Екатерина Макарова (1) стали полуфиналистками после того как их соперницы бельгийка Элисе Мертенс (26) и голландка Деми Шуурс (15) при счете 6:2, 2:1 в пользу Надежды и Екатерины отказались от продолжения борьбы.

За 50 минут, проведенных на корте, Киченок и Макарова реализовали пять брейк-пойнтов из девяти, из соперницы – два из восьми. Эйсов в матче не было, при этом украинка с россиянкой допустили две двойные ошибки, а Мертенс и Шуурс – четыре.

За выход в финал турнира Киченок и Макарова поспорят с румынским дуэтом Ирина–Камелия Бегу (34) / Михаэла Бузарнеску (38).
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