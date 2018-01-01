Уимблдон. Молчанов не прошел в основную сетку в парном турнире

Сегодня, 16:10 0 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в парном разряде проходит квалификация.



Посеянные под первым номером 31-летний украинец Денис Молчанов (93-й в парном рейтинге ATP) и его напарник 35-летний словак Игор Зеленай (86) в решающем раунде проиграли шестым сеяным индийцам Шрираму Баладжи (107) и Вишну Вардхану (101) со счетом 3:6, 4:6.



Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Молчанов и Зеленай не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из четырех имевшихся, а их соперники реализовали два из четырех. На счету Дениса и Игора семь эйсов у индийцев – пять, при этом обе пары избежали двойных ошибок.



Напомним, ранее В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в парном разряде проходит квалификация.Посеянные под первым номером 31-летний украинец(93-й в парном рейтинге ATP) и его напарник 35-летний словак(86) в решающем раунде проиграли шестым сеяным индийцам(107) и(101) со счетом 3:6, 4:6.Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Молчанов и Зеленай не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из четырех имевшихся, а их соперники реализовали два из четырех. На счету Дениса и Игора семь эйсов у индийцев – пять, при этом обе пары избежали двойных ошибок.Напомним, ранее Илья Марченко в одиночном разряде не смог преодолеть в квалификации барьер первого раунда.