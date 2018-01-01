Уимблдон. Ястремская не прошла в финальный раунд квалификации

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в квалификации проходят матчи второго круга.18-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 127-е место, проиграла 215-му номеру рейтинга WTA, 22 летней австрийке. Поединок продолжался 1 час 3 минуты и завершился в пользу австрийки со счетом 6:4, 6:2.Ястремская сделала два брейка и упустила пять своих подач. Обе теннисистки выполнили по одной подаче навылет, при этом Даяна совершила пять двойных ошибок, а Барбара – одну.В финале квалификации Хаас сыграет с победительницей матча Елена Габриэла Русе (Румыния) – Арина Родионова (Австралия).