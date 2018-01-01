На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Уимблдон. Ястремская не прошла в финальный раунд квалификации
Уимблдон. Ястремская не прошла в финальный раунд квалификацииВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в квалификации проходят матчи второго круга. 

18-летняя украинка Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 127-е место, проиграла 215-му номеру рейтинга WTA, 22 летней австрийке Барбаре Хаас. Поединок продолжался 1 час 3 минуты и завершился в пользу австрийки со счетом 6:4, 6:2.

Ястремская сделала два брейка и упустила пять своих подач. Обе теннисистки выполнили по одной подаче навылет, при этом Даяна совершила пять двойных ошибок, а Барбара – одну. 

В финале квалификации Хаас сыграет с победительницей матча Елена Габриэла Русе (Румыния) – Арина Родионова (Австралия).
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Уимблдон. Ястремская и Костюк стартовали с победы в квалификации, Калинина - выбыла
Уимблдон. Катерина Козлова не пробилась в финальный раунд квалификации
Даяна Ястремская вышла в финал юниорского Уимблдона
Ястремская проиграла Рыбариковой в первом круге на турнире в Ноттингеме
Ташкент. Даяна Ястремская проиграла на старте Куруми Наре
Ястремская уступила Потаповой в финале юниорского Уимблдона
Ястремская стартовала с победы на юниорском Уимблдоне
Ястремская вышла в полуфинал юниорского Уимблдона
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Уимблдон. Молчанов не прошел в основную сетку в парном турнире
Уимблдон. Ястремская не прошла в финальный раунд квалификации
Истбурн. Остапенко разгромила Бузарнеску и в 1/4 финала встретится с Радваньской
Уимблдон. Ястремская и Костюк стартовали с победы в квалификации, Калинина - выбыла
Истбурн. Людмила Киченок выбыла в первом круге парного турнира

Последние новости спорта

16:10 Уимблдон. Молчанов не прошел в основную сетку в парном турнире 100 | Теннис

15:50 Уимблдон. Ястремская не прошла в финальный раунд квалификации 84 | Теннис

14:57 Истбурн. Остапенко разгромила Бузарнеску и в 1/4 финала встретится с Радваньской 85 | Теннис

14:36 Тренер Майки: Бой Ломаченко–Гарсиа определенно должен случиться 100 | Бокс

14:21 Тото Вольфф: В этом сезоне все еще больше зависит от нюансов 106 | Формула-1

14:15 Формула-1. Гран-при Австрии: Превью этапа 117 | Формула-1

13:19 Менеджер Уайлдера: Мы пришли к выводу, что Джошуа и не собирался драться с нами 149 | Бокс

12:44 Марина и Владислава Алексиева - серебряные призеры финского ЧЕ U-18 в технической программе среди дуэтов 107 | Синхронное плавание / Главные новости спорта

11:57 Промоутер Джошуа предложил Уайлдеру новую дату боя 144 | Бокс

11:39 Джошуа vs Поветкин: Названа возможная дата 166 | Бокс

Все новости

ФОТО

Женская сборная Украины по боксу вернулась на родину с чемпионата Европы (+Фото)

Кличко стал первым украинцем в Международном зале боксерской славы (+Фото, Видео)

Виталий Кличко оставил отпечаток кулака для музея бокса в Нью-Йорке (Фото, Видео)

Фьюри «расправился» с Сефери на открытой тренировке (Фото, Видео)

Операция Ломаченко прошла успешно (+Фото)

Трамп помиловал первого темнокожего чемпиона мира в хэвивейте (+Фото)

Победа Ломаченко над Линаресом в фотографиях

ВИДЕО

Ломаченко сносит столб ударом ноги (Видео)

Постол проиграл Тейлору по очкам (Видео)

Беринчик победил Прието техническим нокаутом (Видео)

Бирмингем. Победа Свитолиной над Корне: обзор матча второго круга (Видео)

Ломаченко со шваброй помогает Усику готовиться к Гассиеву (Видео)

Гвоздик: Ставлю на победу Усика по очкам (+Видео)

Бьорндален и Домрачева исполнили танец на торжественном вечере в Осло (Видео)





Топ-новости недели

Марина и Владислава Алексиева - серебряные призеры финского ЧЕ U-18 в технической программе среди дуэтов
Украинцы завоевала шесть медалей на Кубке Европы по дзюдо
Тимощенко и Пермыкина – третьи в смешанной эстафете в финале КМ по современному пятиборью
Истбурн. Катерина Бондаренко стартовала с победы над Корне
Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2018 (418)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)
Март 2018 (604)
Февраль 2018 (586)
Январь 2018 (596)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги