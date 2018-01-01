Истбурн. Остапенко разгромила Бузарнеску и в 1/4 финала встретится с Радваньской

Теннис. WTA Premier - Nature Valley International. Истбурн (Великобритания). Трава. Призовой фонд $885,040. 48 участниц

В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley International с призовым фондом $852,564, в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.12-я ракетка мира, 21-летняя(5) из Латвии разгромила 30-летнюю румынку, занимающую в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 6:1, 6:1.Теннисистки играли ровно 1 час. Остапенко сделала шесть брейков и не удержала две своих подачи. Соперницы совершили по три двойные ошибки, при этом Остапенко выполнила четыре эйса, а Бузарнеску – один. Благодаря этой победе Елена сравняла счет в личном противостоянии с румынкой – 1:1.За путевку в полуфинал турнира Остапенко сразится с полькой, которая прошла в 1/4 финала без борьбы, на отказе(3). Чешка снялась с турнира из-за травмы колена.Елена Остапенко (Латвия, 5) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 6:1, 6:2Агнешка Радваньска (Польша) — Петра Квитова (Чехия, 3) — Rt