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Истбурн. Людмила Киченок выбыла в первом круге парного турнира
Истбурн. Людмила Киченок выбыла в первом круге парного турнираВ Истбурне (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley International с призовым фондом $852,564, в парном разряде завершились матчи первого круга.

Украинка Людмила Киченок (36-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница россиянка Алла Кудрявцева (41) не смогли преодолеть барьер первого круга, проиграв венгерке Тимее Бабош (4) и британке Йоханне Конте (104). Матч длился 1 час 20 минут и завершился со счетом 6:1, 5:7, 10-6 в пользу Бабош и Конты. 

Киченок и Кудрявцева реализовали два брейк-пойнта из семи, соперницы – три из четырех. На счету Людмилы и Аллы один эйс и три двойные ошибки, а венгерка с британкой пять раз подали навылет и один раз ошиблись на подаче.

Напомним, ранее Надежда Киченок с россиянкой Екатериной Макаровой начали выступление с победы.

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