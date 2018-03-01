Истбурн. Людмила Киченок выбыла в первом круге парного турнира

Сегодня, 09:42 0 | Теннис

В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley International с призовым фондом $852,564, в парном разряде завершились матчи первого круга.



Украинка Людмила Киченок (36-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница россиянка Алла Кудрявцева (41) не смогли преодолеть барьер первого круга, проиграв венгерке Тимее Бабош (4) и британке Йоханне Конте (104). Матч длился 1 час 20 минут и завершился со счетом 6:1, 5:7, 10-6 в пользу Бабош и Конты.



Киченок и Кудрявцева реализовали два брейк-пойнта из семи, соперницы – три из четырех. На счету Людмилы и Аллы один эйс и три двойные ошибки, а венгерка с британкой пять раз подали навылет и один раз ошиблись на подаче.



Напомним, ранее Надежда Киченок с россиянкой Екатериной Макаровой начали выступление с



В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley International с призовым фондом $852,564, в парном разряде завершились матчи первого круга.Украинка(36-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница россиянка(41) не смогли преодолеть барьер первого круга, проиграв венгерке(4) и британке(104). Матч длился 1 час 20 минут и завершился со счетом 6:1, 5:7, 10-6 в пользу Бабош и Конты.Киченок и Кудрявцева реализовали два брейк-пойнта из семи, соперницы – три из четырех. На счету Людмилы и Аллы один эйс и три двойные ошибки, а венгерка с британкой пять раз подали навылет и один раз ошиблись на подаче.Напомним, ранее Надежда Киченок с россиянкой Екатериной Макаровой начали выступление с победы