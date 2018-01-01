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Уимблдон. Молчанов стартовал с победы в квалификации в парном турнире
Уимблдон. Молчанов стартовал с победы в квалификации в парном турниреВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходит квалификация.

Посеянные под первым номером 31-летний украинец Денис Молчанов (93-й в парном рейтинге ATP) и его напарник 35-летний словак Игор Зеленай (86) вышли во второй раунд квалификации после победы над 30-летним бельгийцем Рубеном Бемельмансом (280) и 25-летним американцем Денисом Кудлей (157). Поединок продолжался 2 часа 31 минуту и завершился в пользу Молчанова и Зеленая со счетом 3:6, 6:4, 14-14.

Молчанов и Зеленая сделали три брейка и не удержали две своих подачи. На счету победителей 13 эй2сов и пять двойных ошибок, а Бемельманс и Кудла девять раз подали гнавылет и трижды ошиблись на подаче.

Во втором раунде Денис и Игор сыграют с посеянной под шестым номером индийской парой Шрирам Баладжи (107) / Вишну Вардхан (101).

Напомним, Илья Марченко в одиночном разряде не смог преодолеть барьер первого раунда квалификации.

В квалификации к женскому турниру сыграют Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

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