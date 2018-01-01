Уимблдон. Илья Марченко потерпел поражение в первом раунде квалификации

Вчера, 19:43 87 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходит квалификация.



30-летний украинец Илья Марченко, занимающий в мировом рейтинге 287-ю строчку, проиграл в первом раунде 134-й ракетке мира, 28-летнему немцу Яннику Мадену (20). Поединок продолжался 2 часа 10 минут и завершился в пользу немца со счетом 4:6, 6:3, 6:4.



Напомним, Сергей Стаховский стал обладателем wild card в основную сетку Уимблдона.



В квалификации к женскому турниру сыграют Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходит квалификация.30-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 287-ю строчку, проиграл в первом раунде 134-й ракетке мира, 28-летнему немцу(20). Поединок продолжался 2 часа 10 минут и завершился в пользу немца со счетом 4:6, 6:3, 6:4.Напомним, Сергей Стаховский стал обладателем wild card в основную сетку Уимблдона.В квалификации к женскому турниру сыграют Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.