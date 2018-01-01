Сергей Стаховский: На Уимблдоне постараюсь побить свой рекорд

Сегодня, 14:40 0 | Теннис

КакСергей Стаховский обыграл немца Оскара Отте. Стаховский прокомментировал свою победу и получение wild card в основу Уимблдона.



«Я чувствую себя прекрасно, это был отличная неделя для меня в этом году. С первого круга я бы не подумал, что буду здесь, я счастлив тем, как сыграл. Я был стабилен и сфокусирован. И wild card в основу соревнований на Уимблдоне, без трех кругов квалификации, я бы на такое согласился в любой день.



Во второй партии я использовал много укороченных? Хотел поломать его ритм, во втором сете он лучше двигался, отошел дальше, чтобы получить больше времени. Поэтому я применял укороченные, чтобы заставить его двигаться вперед.



По поводу предстоящего турнира «Большого Шлема», то играть на Уимблдоне для меня это всегда привилегия, у меня есть своя история на этих соревнованиях. По выступлениям - это один из лучших моих мейджоров. Я никогда не проходил дальше третьего круга, но постараюсь побить свой рекорд».

Как сообщалось ранее , в финале турнира ATP Challenger Tour в Илкли (Великобритания)обыграл немца Оскара Отте. Стаховский прокомментировал свою победу и получение wild card в основу Уимблдона.«Я чувствую себя прекрасно, это был отличная неделя для меня в этом году. С первого круга я бы не подумал, что буду здесь, я счастлив тем, как сыграл. Я был стабилен и сфокусирован. И wild card в основу соревнований на Уимблдоне, без трех кругов квалификации, я бы на такое согласился в любой день.Во второй партии я использовал много укороченных? Хотел поломать его ритм, во втором сете он лучше двигался, отошел дальше, чтобы получить больше времени. Поэтому я применял укороченные, чтобы заставить его двигаться вперед.По поводу предстоящего турнира «Большого Шлема», то играть на Уимблдоне для меня это всегда привилегия, у меня есть своя история на этих соревнованиях. По выступлениям - это один из лучших моих мейджоров. Я никогда не проходил дальше третьего круга, но постараюсь побить свой рекорд».

По материалам: Большой теннис Украины