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Сергей Стаховский: На Уимблдоне постараюсь побить свой рекорд
Сергей Стаховский: На Уимблдоне постараюсь побить свой рекордКак сообщалось ранее, в финале турнира ATP Challenger Tour в Илкли (Великобритания) Сергей Стаховский обыграл немца Оскара Отте. Стаховский прокомментировал свою победу и получение wild card в основу Уимблдона.

«Я чувствую себя прекрасно, это был отличная неделя для меня в этом году. С первого круга я бы не подумал, что буду здесь, я счастлив тем, как сыграл. Я был стабилен и сфокусирован. И wild card в основу соревнований на Уимблдоне, без трех кругов квалификации, я бы на такое согласился в любой день.

Во второй партии я использовал много укороченных? Хотел поломать его ритм, во втором сете он лучше двигался, отошел дальше, чтобы получить больше времени. Поэтому я применял укороченные, чтобы заставить его двигаться вперед.

По поводу предстоящего турнира «Большого Шлема», то играть на Уимблдоне для меня это всегда привилегия, у меня есть своя история на этих соревнованиях. По выступлениям - это один из лучших моих мейджоров. Я никогда не проходил дальше третьего круга, но постараюсь побить свой рекорд».
По материалам: Большой теннис Украины
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