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Рейтинг ATP. Надаль стал первой ракеткой, Долгополов и Стаховский укрепили свои позиции
Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский укрепили свои позиции, Надаль вернулся на вершину рейтингаАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 25 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который поднялся на один пункт и теперь занимает 63-е место.
 
Во второй сотне мировой классификации Сергей Стаховский, после победына турнире серии Challenger Tour в Илкли (Великобритания), взлетел на 31 позицию и расположился на 109-м месте. Этот успех позволил украинцу получить wild card в основную сетку Уимблдона.

Илья Марченко в третьей сотне рейтинга опустился на десять пунктов и теперь занимает 297-ю строчку.

В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. На вершину рейтинга вернулся испанец Рафаэль Надаль после того, как швейцарец Роджер Федерер не смог защитить свои чемпионские очкина турнире ATP500 - Gerry Weber Open в Галле (Германия). Роджер опустился на вторую строчку, с Надалем их разделяют 50 очков. 
Хорват Марин Чилич вернулся на пятое место, сместив на шестую строчку болгарина Григора Димитрова.
Десятку сильнейших теннисистов мира по-прежнему замыкает американец Джон Иснер.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 25.06 2018 г.:
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  8770 очков
2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 8720
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5755
4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5080
5 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5060
6 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4780
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3835
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –3635
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110
10 (10). Джон Иснер (США) – 3070

63 (64). Александр Долгополов (Украина) – 885
109 (140). Сергей Стаховский (Украина) – 513
297 (287). Илья Марченко (Украина) – 175

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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