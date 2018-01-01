Рейтинг ATP. Надаль стал первой ракеткой, Долгополов и Стаховский укрепили свои позиции

Сегодня, 13:02 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 25 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который поднялся на один пункт и теперь занимает 63-е место.



Во второй сотне мировой классификации Сергей Стаховский, после



Илья Марченко в третьей сотне рейтинга опустился на десять пунктов и теперь занимает 297-ю строчку.



В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. На вершину рейтинга вернулся испанец Рафаэль Надаль после того, как швейцарец Роджер Федерер

Хорват Марин Чилич вернулся на пятое место, сместив на шестую строчку болгарина Григора Димитрова.

Десятку сильнейших теннисистов мира по-прежнему замыкает американец Джон Иснер.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 25.06 2018 г.:

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 8720

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5755

4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5080

5 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5060

6 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4780

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3835

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –3635

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110

10 (10). Джон Иснер (США) – 3070

…

63 (64). Александр Долгополов (Украина) – 885

109 (140). Сергей Стаховский (Украина) – 513

297 (287). Илья Марченко (Украина) – 175



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 25 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист -, который поднялся на один пункт и теперь занимает 63-е место.Во второй сотне мировой классификации, после победы на турнире серии Challenger Tour в Илкли (Великобритания), взлетел на 31 позицию и расположился на 109-м месте. Этот успех позволил украинцу получить wild card в основную сетку Уимблдона.в третьей сотне рейтинга опустился на десять пунктов и теперь занимает 297-ю строчку.В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. На вершину рейтинга вернулся испанецпосле того, как швейцарец не смог защитить свои чемпионские очки на турнире ATP500 - Gerry Weber Open в Галле (Германия). Роджер опустился на вторую строчку, с Надалем их разделяют 50 очков.Хорватвернулся на пятое место, сместив на шестую строчку болгаринаДесятку сильнейших теннисистов мира по-прежнему замыкает американец1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 87203 (3). Александр Зверев (Германия) – 57554 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 50805 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 50606 (5). Григор Димитров (Болгария) – 47807 (7). Доминик Тим (Австрия) – 38358 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –36359 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 311010 (10). Джон Иснер (США) – 307063 (64). Александр Долгополов (Украина) – 885109 (140). Сергей Стаховский (Украина) – 513297 (287). Илья Марченко (Украина) – 175