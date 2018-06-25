Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Цуренко поднялась на три пункта, Ястремская установила личный рекорд

в понедельник, 25 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки.сохранила пятое место. На три позиции подняласьи вернулась на 34-е место. Две позиции потеряла(67-я), одну –(89).Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки.по-прежнему 124-я. Личный рекорд установила, которая после победы на турнире ITF в Илкли (Великобритания), взлетела на 24 пункта и расположилась на 127-м месте, обойдя Марту Костюк (135).В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет мировую классификацию румынка, опережая датчанкуна 1225 очков. Первую десятку рейтинга замыкает американка1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7970 очков2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 67453 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 65504 (4). Слоан Стивенс (США) - 54635 (5). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 52506 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 49607 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 46858 (8). Петра Квитова (Чехия) - 46109 (9). Винус Уильямс (США) – 397110 (10). Мэдисон Кис (США) - 353634 (37). Леся Цуренко (Украина) – 135567 (65). Катерина Козлова (Украина) – 90089 (88). Катерина Бондаренко (Украина) – 759124 (124). Ангелина Калинина (Украина) – 487127 (151). Даяна Ястремская (Украина) – 476135 (136). Марта Костюк (Украина) – 441