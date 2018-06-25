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Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Цуренко поднялась на три пункта, Ястремская установила личный рекорд
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Цуренко поднялась на три пункта, Ястремская установила личный рекордЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 25 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина сохранила пятое место. На три позиции поднялась Леся Цуренко и вернулась на 34-е место. Две позиции потеряла Катерина Козлова (67-я), одну – Катерина Бондаренко (89).

Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки. Ангелина Калинина по-прежнему 124-я. Личный рекорд установила Даяна Ястремская, которая после победы на турнире ITF в Илкли (Великобритания), взлетела на 24 пункта и расположилась на 127-м месте, обойдя Марту Костюк (135).

В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет мировую классификацию румынка Симона Халеп, опережая датчанку Каролин Возняцки на 1225 очков. Первую десятку рейтинга замыкает американка Мэдисон Кис.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 25.06.2018г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7970 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6745
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6550
4 (4). Слоан Стивенс (США) - 5463
5 (5). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5250
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4960
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 4685
8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4610
9 (9). Винус Уильямс (США) – 3971
10 (10). Мэдисон Кис (США) - 3536
 …
34 (37). Леся Цуренко (Украина) – 1355
67 (65). Катерина Козлова (Украина) – 900
89 (88). Катерина Бондаренко (Украина) –  759
124 (124). Ангелина Калинина (Украина) – 487
127 (151). Даяна Ястремская (Украина) – 476
135 (136). Марта Костюк (Украина) – 441

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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