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Чилич обыграл Джоковича в финале турнира в Лондоне
Чилич обыграл Джоковича в финале турнира в ЛондонеВ Лондоне (Великобритания) на турнире ATP500 - Fever-Tree Championships с призовым фондом €2,116,915 в одиночном разряде состоялся финальный матч. 

Шестая ракетка мира, 29-летний хорват Марин Чилич (1) нанес поражение 31-летнему сербу Новаку Джоковичу, занимающему в мировом рейтинге 22-е место, со счетом 7:5, 7:6(4), 6:3.

Поединок продолжался 2 часа 57 минут. За это время соперники взяли по одной подаче друг друга. Чилич выполнил 18 эйсов и соверешил шесть двойных ошибок, а Джокович 12 раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Это была вторая победа Марина в 16-ти встречах с Новаком.

Для Чилича этот титул стал первым в сезоне и 18-м в карьере и принес ему 500 рейтинговых очков, а также €427,590 призовых.  

Теннис. ATP500 - Fever-Tree Championships. .Лондон (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €2,116,915. Одиночный разряд. 32 участника.
1/4 финала
Марин Чилич (Хорватия, 1) — Новак Джокович (Сербия, WC) —  7:5, 7:6(4), 6:3

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