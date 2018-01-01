Сергей Стаховский - победитель челленджера в Илкли

Теннис. АТР. Challenger Tour - FUZION 100 ILKLEY TROPHY. Илкли (Великобритания). Трава. Призовой фонд €127, 000. 32 участника

В Илкли (Великобритания) на турнире ATP серии Challenger Tour - FUZION 100 ILKLEY TROPHY с призовым фондом € 127.000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.140-я ракетка мира, 32-летний украинец, посеянный под восьмым номером, одержал победу над 209-м номером рейтинга ATP, 24-летним немцем, со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 16 минут, проведенные на корте, Стаховский взял три подачи Отте и не удержал одну свою. Соперники выполнили по шесть эйсов, при этом Сергей избежал ошибок на подаче, а Оскар совершил четыре двойные ошибки. Ранее теннисисты не встречались.Для Стаховского этот титул стал первым в сезоне и пятым в карьере. За победу в Илксли украинец получит 110 рейтинговых очков и €18,290 призовых.Сергей Стаховский (Украина, 8) –Оскар Отте (Германия) – 6:4, 6:4