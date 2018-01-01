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Сергей Стаховский - победитель челленджера в Илкли
Сергей Стаховский - победитель челленджера в ИлклиВ Илкли  (Великобритания) на турнире ATP серии Challenger Tour - FUZION 100 ILKLEY TROPHY с призовым фондом € 127.000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

140-я ракетка мира, 32-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под восьмым номером, одержал победу над 209-м номером рейтинга ATP, 24-летним немцем Оскаром Отте, со счетом 6:4, 6:4.

За 1 час 16 минут, проведенные на корте, Стаховский взял три подачи Отте и не удержал одну свою. Соперники выполнили по шесть эйсов, при этом Сергей избежал ошибок на подаче, а Оскар совершил четыре двойные ошибки. Ранее теннисисты не встречались. 

Для Стаховского этот титул стал первым в сезоне и пятым в карьере. За победу в Илксли украинец получит 110 рейтинговых очков и €18,290 призовых.
 
Теннис. АТР. Challenger Tour - FUZION 100 ILKLEY TROPHY. Илкли (Великобритания). Трава. Призовой фонд €127, 000. 32 участника  
Финал 
Сергей Стаховский (Украина, 8) –Оскар Отте  (Германия) – 6:4, 6:4
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