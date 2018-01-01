Истбурн. Надежда Киченок стартовала с победы в парном турнире

В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley International с призовым фондом $852,564, в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(41-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница россиянка(1) стартовали с победы над(63) из Грузии и японкой(23) со счетом 6:2, 7:6(5).Поединок продолжался 1 час 15 минут. Киченок и Макарова сделали три брейка, выполнили два эйса и допустили одну двойную ошибку, а их соперницы реализовали один брейк-пойнт из двух, ни разу не подали навылет и трижды ошиблись на подаче.В четвертьфинале соперницами Киченок и Макаровой будут либо первые сеяные чешки Андреа Глачкова (5) и Барбора Срыкова (7), либо бельгийка Элизе Мертенс (28) и голландка Деми Шуурс (17).