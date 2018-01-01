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Истбурн. Надежда Киченок стартовала с победы в парном турнире
Истбурн. Надежда Киченок стартовала с победы в парном турниреВ Истбурне (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley International с призовым фондом $852,564, в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Надежда Киченок (41-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница россиянка Екатерина Макарова (1) стартовали с победы над Оксаной Калашниковой (63) из Грузии и японкой Макото Ниномией (23) со счетом 6:2, 7:6(5).

Поединок продолжался 1 час 15 минут. Киченок и Макарова сделали три брейка, выполнили два эйса и допустили одну двойную ошибку, а их соперницы реализовали один брейк-пойнт из двух, ни разу не подали навылет и трижды ошиблись на подаче. 

В четвертьфинале соперницами Киченок и Макаровой будут либо первые сеяные  чешки Андреа Глачкова (5) и Барбора Срыкова (7), либо бельгийка Элизе Мертенс (28) и голландка Деми Шуурс (17).
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