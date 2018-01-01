Петра Квитова защитила титул на турнире в Бирмингеме

Теннис. WTA Premier - Nature Valley Classic. Бирмингем (Великобритания). Трава. Призовой фонд $885,040. 32 участницы

В Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley Classic с призовым фондом $885,040 состоялся финальный матч.Восьмая ракетка мира, 29-летняя чешка(4) в трех сетах переиграла 28-летнюю словачку, занимающую в мировом рейтинге 19-е место, со счетом 4:6, 6:1, 6:2.За 2 часа 5 минут игрового времени Квитова сделала шесть брейков и упустила три своих подачи. Обе теннисистки совершили по четыре двойные ошибки, при этом Квитова один раз подала навылет, а Рыбарикова – четыре раза. Теперь счет их личных встреч стал 6:1 в пользу чешки.Титул, завоеванный на турнире Nature Valley Classic стал для Квитовой пятым в сезоне и 25-м в карьере. Петра защитила свои чемпионские очки и заработала $163,085 призовых.Петра Квитова (Чехия, 4) — Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 4:6, 6:1, 6:2