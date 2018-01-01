Стаховский вышел в финал на челленджере в Илкли

Теннис. АТР. Challenger Tour - FUZION 100 ILKLEY TROPHY. Илкли (Великобритания). Трава. Призовой фонд €127, 000. 32 участника

В Илкли (Великобритания) на турнире ATP серии Challenger Tour - FUZION 100 ILKLEY TROPHY с призовым фондом € 127.000 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.140-я ракетка мира, 32-летний украинец, посеянный под восьмым номером, одержал победу над 20-летним американцем(7), занимающис в мировом рейтинге 133-е место, со счетом 6:4, 7:5.Теннисисты играли 1 час 27 минут. Стаховский сделал три брейка и не удержал одну свою подачу. Сергей выполнил восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Ммо один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Между собой теннисисты встречались впервые.За выход в финал турнира Стаховский сразится с 209-м номером рейтинга ATP, 24-летним немцем, который победил 162-ю ракетку мира, 25-летнего австралийца Джейсона Кублера – 6:0, 7:5.Ранее Стаховский и Отте не встречались.Сергей Стаховский (Украина, 8) – Майкл Ммо (США, 7) – 6:4, 7:5Оскар Отте (Германия) – Джейсон Кублер (Австралия) – 6:0, 7:5