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Стаховский вышел в финал на челленджере в Илкли
Стаховский вышел в финал на челленджере в ИлклиВ Илкли  (Великобритания) на турнире ATP серии Challenger Tour - FUZION 100 ILKLEY TROPHY с призовым фондом € 127.000 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.

 140-я ракетка мира, 32-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под восьмым номером, одержал победу над 20-летним американцем Майклом Ммо (7), занимающис в мировом рейтинге 133-е место, со счетом 6:4, 7:5.

Теннисисты играли 1 час 27 минут. Стаховский сделал три брейка и не удержал одну свою подачу. Сергей выполнил восемь эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Ммо один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Между собой теннисисты встречались впервые.

За выход в финал турнира Стаховский сразится с 209-м номером рейтинга ATP, 24-летним немцем Оскаром Отте, который победил 162-ю ракетку мира, 25-летнего австралийца Джейсона Кублера – 6:0, 7:5.

Ранее Стаховский и Отте не встречались.
 
Теннис. АТР. Challenger Tour - FUZION 100 ILKLEY TROPHY. Илкли (Великобритания). Трава. Призовой фонд €127, 000. 32 участника  
1/4 финала
Сергей Стаховский (Украина, 8) – Майкл Ммо (США, 7) – 6:4, 7:5
Оскар Отте  (Германия) – Джейсон Кублер (Австралия) – 6:0, 7:5
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