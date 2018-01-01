Стаховский вышел в полуфинал на челленджере в Илкли

В Илкли (Великобритания) на турнире ATP серии Challenger Tour - FUZION 100 ILKLEY TROPHY с призовым фондом € 127.000 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



140-я ракетка мира, 32-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под восьмым номером, одержал победу над 97-й ракеткой мира, 24-летним австралийцем Джорданом Томпсоном, посеянным под первым номером со счетом 6:4, 6:4.



Теннисисты играли 1 час 22 минуты. Стаховский выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. Сергей выполнил шесть эйсов и избежал двойных ошибок, а Томпсон один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.



В полуфинале соперником Стаховского станет победитель матча Томас Фабиано (Италия, 3) – Майкл Ммох (США, 7).



Теннис. АТР. Challenger Tour - FUZION 100 ILKLEY TROPHY. Илкли (Великобритания). Трава. Призовой фонд €127, 000. 32 участника

1/4 финала

Сергей Стаховский (Украина, 8) – Джордан Томпсон (Австралия, 1) – 6:4, 6:4

В Илкли (Великобритания) на турнире ATP серии Challenger Tour - FUZION 100 ILKLEY TROPHY с призовым фондом € 127.000 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.140-я ракетка мира, 32-летний украинец, посеянный под восьмым номером, одержал победу над 97-й ракеткой мира, 24-летним австралийцем, посеянным под первым номером со счетом 6:4, 6:4.Теннисисты играли 1 час 22 минуты. Стаховский выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. Сергей выполнил шесть эйсов и избежал двойных ошибок, а Томпсон один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.В полуфинале соперником Стаховского станет победитель матча Томас Фабиано (Италия, 3) – Майкл Ммох (США, 7).Сергей Стаховский (Украина, 8) – Джордан Томпсон (Австралия, 1) – 6:4, 6:4