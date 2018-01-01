Джокович вышел в полуфинал на турнире в Лондоне

Теннис. ATP500 - Fever-Tree Championships. .Лондон (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €2,116,915. Одиночный разряд. 32 участника.

В Лондоне (Великобритания) на турнире ATP500 - Fever-Tree Championships с призовым фондом €2,116,915 проходят четвертьфинальные матчи.22-я ракетка мира, 31-летний сербодержал победу над 29-летним французом, занимающим в рейтинге ATP 26-е место, со счетом 7:5, 6:1.Матч длился 1 час 18 минут. Джокович взял четыре подачи Маннарино и упустил одну свою. Новак выполнил шесть эйсов при двух двойных ошибках, а Адриан четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу серба.Эта победа стала для Джоковича 800-й в карьере. Новак десятым в истории достиг этого показателя. В пассиве серба 171 поражение.За выход в финал турнира Джокович поспорит с победителем матча Жереми Шарди (Франция, SE) — Фрэнсис Тиафо (США).Новак Джокович (Сербия, WC) - Адриан Маннарино (Франция) — 7:5, 6:1