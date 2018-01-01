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Бирмингем. Свитолина зачехлила ракетку в 1/4 финала
Бирмингем. Свитолина зачехлила ракетку в 1/4 финалаВ Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley Classic с призовым фондом $885,040 проходят четвертьфинальные матчи.

Пятая ракетка мира, 23-летняя украинка Элина Свитолина (2/WC) не смогла взять реванш у 30-летней румынки Михаэлы Бузарнеску, занимающей в мировом рейтинге 30-е место, за поражение на «Ролан Гаррос»-2018. Свитолина снова проиграла в двух сетах, на этот раз со счетом 3:6, 2:6.

За 1 час 11 минут игрового времени Свитолина не сумела реализовать ни одного из трех имевшихся у нее брейк-пойнтов, в то время, как Бузарнеску реализовала четыре из шести. Элина выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки, а Махаэла три раза подала навылет и избежала ошибок на подаче. Теперь в их личном противостоянии румынка лидирует со счетом 2:0.

Свитолина покидает турнир, заработав 100 рейтинговых очков и $24,880 призовых.

За выход в финал турнира Бузарнеску сразится с действующей чемпионкой турнира, чешкой Петрой Квитовой (4).

Напомним, Леся Цуренко также завершила выступление в 1/4 финала.
 
Теннис. WTA Premier - Nature Valley Classic. Бирмингем (Великобритания). Трава. Призовой фонд $885,040. 32 участницы 
1/4 финала 
Михаэла Бузарнеску (Румыния) — Элина Свитолина (Украина, 2/WC) – 6:3, 6:2
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