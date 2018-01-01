Формула-1. Гран-при Франции: Льюис Хэмилтон – лучший во второй сессии свободных заездов

Формула-1. Восьмой этап. Гран-при Франции. Ле-Кастелле (Франция). 22 июня

Сегодня, 22 июня, в Ле-Кастелле (Франция) на трассе «Поль Рикар» стартовал восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Франции. Состоялась вторая сессия свободных заездов.Как и в первой сессии, протокол возглавил гонщик из команды Mercedes AMG F1 британец Льюис Хэмилтон, который проехал 27 кругов и лучший из них за 1 минуту 32.539 секунды. Второй результат у австралийца Даниэля Риккардо (31 круг) из Red Bull Racing, уступившего лидеру тренировки 0.704 секунды. Первую тройку замкнул напарник Риккардо – голландец Макс Ферстаппен (24) - +0.732.Четвертую и пятую строчки в протоколе заняли пилоты из Ferrari - финн Кими Райкконен (29) - +0.887 и немец Себастьян Феттель (35) - +1.150.Третья сессия свободных заездов и квалификация пройдут в субботу, 23 июня, и начнутся в 14:00 и 17:00 соответственно по киевскому времени.1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1:32.539 (27 кругов)2. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) - +0.704 (31)3. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) + 0.732 (24)4. Кими Райкконен (Ferrari) - +0.0,887 (29)5. Себастьян Феттель (Ferrari) - +1.150 (35)6. Ромен Грожан (Haas)) — +1.160 (30)7. Валттери Боттас (Mercedes) — +1.617 (7)8. Фернандо Алонсо (McLaren) — +1.861 (24)9. Кевин Магнуссен (Haas)) — +1.918 (33)10. Пьер Гасли (Toro Rosso) — +1.996 (35)11. Нико Хюлькенберг (Renault) — +2.528 (30)12. Карлос Сайнс (Renault) — +2.547 (33)13. Стоффель Вандорн (McLaren) — +2.633 (28)14. Шарль Леклер (Sauber) — +3.044 (33)15. Брендон Хартли (Toro Rosso) — +3.158 (31)16. Эстебан Окон (Force India) — +3.166 (25)17. Лэнс Стролл (Williams) — +3.397 (34)18. Сергей Сироткин (Williams) — +3.431 (35)19. Серхио Перес (Force India) — +3.541 (13)20. Маркус Эрикксон (Sauber) - (0)