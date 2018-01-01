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Бирмингем. Квитова обыграла Гёргес и в полуфинале может встретится со Свитолиной
Бирмингем. Квитова обыграла Гёргес и в полуфинале может встретится со СвитолинойВ Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley Classic с призовым фондом $885,040 проходят четвертьфинальные матчи.

Действющая чемпионка турнира, восьмая ракетка мира 28-летняя чешка Петра Квитова (4) уверенно обыграла 29-летнюю немку Юлию Гёргес, занимающую в мировом рейтинге 13-е место, со счетом 6:1, 6:4.

Матч длился 1 час 6 минут. Квитова сделала три брейка и отыграла все три брейк-пойнта, имевшиеся у Гёргес. Петра шесть раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче против четырех эйсов и четырех двойных ошибок у Юлии. Теперь в их личном противостоянии чешка лидирует со счетом 6:1.

За выход в финал турнира Квитова сразится либо с украинкой Элиной Свитолиной (2/WC), либо с румынкой Михаэлой Базарнеску.

Теннис. WTA Premier - Nature Valley Classic. Бирмингем (Великобритания). Трава. Призовой фонд $885,040. 32 участницы 
1/4 финала
Петра Квитова (Чехия, 4) — Юлия Гёргес (Германия, 5) – 6:1, 6:4
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