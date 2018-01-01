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Бирмингем. Цуренко обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала
Бирмингем. Цуренко обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финалаВ Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley Classic с призовым фондом $885,040 проходят матчи второго круга.

29-летняя украинка Леся Цуренко, занимающая в мировом рейтинге 37-е место, нанесла поражение 11-й ракетке мира, 21-летней россиянке Дарье Касаткиной (6) со счетом1:6, 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. За это время Цуренко выиграла пять геймов на подаче Касаткиной и проиграла четыре на своей. Соперницы выполнили по два эйса, при это Леся допустила три двойные ошибки, а Дарья – девять. Теперь в их личном противостоянии украинка лидирует со счетом 2:0.

В четвертьфинале соперницей Цуренко будет чешка Барбора Стрыкова, которая выбила из борьбы первую сеяную испанку Гарбинье Мугурусу  - 6:2, 6:4.

Теннис. WTA Premier - Nature Valley Classic. Бирмингем (Великобритания). Трава. Призовой фонд $885,040. 32 участницы  
Второй круг
Леся Цуренко (Украина) — Дарья Касаткина (Россия, 6) – 1:6, 6:3, 6:3
Барбора Стрыцова (Чехия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 1) – 6:2, 6:4
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