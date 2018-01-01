Лондон. Джокович не пустил Димитрова в 1/4 финала

Теннис. ATP500 - Fever-Tree Championships. .Лондон (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €2,116,915. Одиночный разряд. 32 участника.

В Лондоне (Великобритания) на турнире ATP500 - Fever-Tree Championships с призовым фондом €2,116,915 проходят матчи второго круга.31-летний серб(WC), занимаюший в мировом рейтинге 22-е место, нанес поражение пятой ракетке мира, 27-летнеиу болгарину(2) со счетом 6:4, 6:1.За 1 час 6 минут, проведенные на корте, Джокович сделал три брейка и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Григора. Новак выполнил три эйса и совершил четыре двойные ошибки, а Димитров восемь раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидирует Новак – 7:1.За выход в полуфинал турнира Джоковис сыграет против победителя матча Жюльен Беннето (Франция, Q) — Адриан Маннарино (Франция).Новак Джокович (Сербия, WC) — Григор Димитров (Болгария, 2) – 6:4, 6:1