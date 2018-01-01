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Лондон. Джокович не пустил Димитрова в 1/4 финала
Лондон. Джокович не пустил Димитрова в 1/4 финалаВ Лондоне (Великобритания) на турнире ATP500 - Fever-Tree Championships с призовым фондом €2,116,915 проходят матчи второго круга. 

31-летний серб Новак Джокович (WC), занимаюший в мировом рейтинге 22-е место, нанес поражение пятой ракетке мира, 27-летнеиу болгарину Григору Димитрову (2) со счетом 6:4, 6:1.

За 1 час 6 минут, проведенные на корте, Джокович сделал три брейка и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Григора. Новак выполнил три эйса и совершил четыре двойные ошибки, а Димитров восемь раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидирует Новак – 7:1.

За выход в полуфинал турнира Джоковис сыграет против победителя матча Жюльен Беннето (Франция, Q) — Адриан Маннарино (Франция).

Теннис. ATP500 - Fever-Tree Championships. .Лондон (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €2,116,915. Одиночный разряд. 32 участника.
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, WC) — Григор Димитров (Болгария, 2) – 6:4, 6:1
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