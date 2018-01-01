Галле. Федерер вышел в 1/4 финала

Теннис. ATP500 - Gerry Weber Open. Галле (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €2,116,915. Одиночный разряд. 32 участника.



В Галле (Германия) на турнире ATP500 - Gerry Weber Open с призовым фондом €2,116,915 проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира, 36-летний швейцарец(1) в трех сетах сломил сопротивление 29-летнего француза, занимающего в мировом рейтинге 48-е место, со счетом 6:3, 3:6, 7:96(7).Поединок продолжался 1 час 58 минут. Теннисисты взяли по две подачи друг друга. Федерер выполнил семь эйсов и избежал ошибок на подаче. а Пэр девять раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Это уже шестая победа швейцарца в шести встречах с французом.В четвертьфинале соперником Федерера будет австралиец Мэттью Эбден (SE), который нанес поражение немцу Филиппу Кольшрайберу (6) – 4:6, 65:1, 6:2.Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Бенуа Пэр (Франция) – 6:3, 3:6, 7:6Мэттью Эбден (Австралия, SE) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 6) – 4:6, 6:1, 6:2