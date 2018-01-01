Мальорка. Надежда Киченок выбыла в 1/4 финала в парном турнире

Сегодня, 15:13 0 | Теннис

В Кальвии (Испания) на турнире WTA International - Mallorca Open с призовым фондом $250,000 в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



Вторая пара турнира – украинка Надежда Киченок (41-я в парном рейтинге WTA) и австралийка Анастасия Родионова (43) не смогли остановить белоруску Лидию Морозову (50) и голландку Лесли Керкхоуф (62). Поединок длился 1 час 48 минут и завершился в пользу белоруски с голландкой со счетом 6:7(5), 7:5, 10-5.



Киченок и Родионова взяли три подачи соперниц и упустили четыре своих. Надежда и Анастасия выполнили пять эйсов и допустили столько же двойных ошибок, а Морозова и Керкхоуф три раза подали навылет и один раз ошиблись на подаче.



Напомним, ранее в одиночном разряде украинки В Кальвии (Испания) на турнире WTA International - Mallorca Open с призовым фондом $250,000 в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Вторая пара турнира – украинка(41-я в парном рейтинге WTA) и австралийка(43) не смогли остановить белоруску(50) и голландку(62). Поединок длился 1 час 48 минут и завершился в пользу белоруски с голландкой со счетом 6:7(5), 7:5, 10-5.Киченок и Родионова взяли три подачи соперниц и упустили четыре своих. Надежда и Анастасия выполнили пять эйсов и допустили столько же двойных ошибок, а Морозова и Керкхоуф три раза подали навылет и один раз ошиблись на подаче.Напомним, ранее в одиночном разряде украинки Катерина Козлова Марта Костюк не смогли преодолеть барьер первого круга.