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Мальорка. Надежда Киченок выбыла в 1/4 финала в парном турнире
Мальорка. Надежда Киченок выбыла в 1/4 финала в парном турниреВ Кальвии (Испания) на турнире WTA International - Mallorca Open с призовым фондом $250,000 в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

Вторая пара турнира – украинка Надежда Киченок (41-я в парном рейтинге WTA) и австралийка Анастасия Родионова (43) не смогли остановить белоруску Лидию Морозову (50) и голландку Лесли Керкхоуф (62). Поединок длился 1 час 48 минут и завершился в пользу белоруски с голландкой со счетом 6:7(5), 7:5, 10-5.

Киченок и Родионова взяли три подачи соперниц и упустили четыре своих. Надежда и Анастасия выполнили пять эйсов и допустили столько же двойных ошибок, а Морозова и Керкхоуф три раза подали навылет и один раз ошиблись на подаче.

Напомним, ранее в одиночном разряде украинки Катерина Козлова и Марта Костюк не смогли преодолеть барьер первого круга.
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