Бирмингем. Бузарнеску стала соперницей Свитолиной в 1/4 финала

Сегодня, 12:13 0 | Теннис

В Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley Classic с призовым фондом $885,040 проходят матчи второго круга.



30-я ракетка мира, 30-летняя румынка Михаэла Бузарнеску обыграла в трех сетах 27-летнюю хорватку Петру Мартич, занимающую в мировом рейтинге 45-е место, со счетом 4:6, 6:3, 6:2.



Теннисистки играли 1 час 42 минуты. Бузарнеску выиграла три гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Михаэлы два эйса и столько же двойных ошибок, а Мартич семь раз подала навылет и избежала ошибок на подаче. Теперь счет из личных встреч стал равный – 1:1.



За выход в полуфинал турнира Бузарнеску сразится с украинкой



Теннис. WTA Premier - Nature Valley Classic. Бирмингем (Великобритания). Трава. Призовой фонд $885,040. 32 участницы

Второй круг

Михаэла Бузарнеску (Румыния) — Петра Мартич (Хорватия) – 4:6, 6:3, 6:2 В Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley Classic с призовым фондом $885,040 проходят матчи второго круга.30-я ракетка мира, 30-летняя румынкаобыграла в трех сетах 27-летнюю хорватку, занимающую в мировом рейтинге 45-е место, со счетом 4:6, 6:3, 6:2.Теннисистки играли 1 час 42 минуты. Бузарнеску выиграла три гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Михаэлы два эйса и столько же двойных ошибок, а Мартич семь раз подала навылет и избежала ошибок на подаче. Теперь счет из личных встреч стал равный – 1:1.За выход в полуфинал турнира Бузарнеску сразится с украинкой Элиной Свитолиной (2). Ранее они встречались один раз, в этом году на «Ролан Гаррос», где в двух сетах победила румынка.Михаэла Бузарнеску (Румыния) — Петра Мартич (Хорватия) – 4:6, 6:3, 6:2