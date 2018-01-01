Бирмингем. Победа Свитолиной над Корне: обзор матча второго круга (Видео)

Сегодня, 11:57 0 | Теннис / Видео

Элина Свитолина не испытала проблем в матче второго круга на турнире WTA Premier - Nature Valley Classic в Бирмингеме (Великобритания) против француженки Ализе Корне. Украинка одержала победу со счетом



не испытала проблем в матче второго круга на турнире WTA Premier - Nature Valley Classic в Бирмингеме (Великобритания) против француженки. Украинка одержала победу со счетом 6:4, 6:2