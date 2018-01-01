Лондон. Чилич и Куэри встретятся в 1/4 финала

Теннис. ATP500 - Fever-Tree Championships. .Лондон (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €2,116,915. Одиночный разряд. 32 участника.

В Лондоне (Великобритания) на турнире ATP500 - Fever-Tree Championships с призовым фондом €2,116,915 проходят матчи первого круга.Прошлогодний финалист турнира, шестая ракетка мира, 29-летний хорват(1), переиграл в трех сетах 35-летнегоиз Люксембурга, занимающего в рейтинге ATP 46-е место, со счетом 4:6, 6:3, 6:3.Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты. Чилич сделал три брейка и выполнил 19 эйсов, допустив одну двойную ошибку. На счету Мюллера один брейк, 17 эйсов и три двойные ошибки. Это была четвертая победа хорвата в четырех встречах с люксембуржцем.В четвертьфинале Чиличу будет противостоять американец(45), который победил швейцарца- 7:5, 7:6(3), 6:1.На данный момент в личном противостоянии Чилича и Куэрри лидирует хорват – 5:0.Марин Чилич (Хорватия, 1) — Жиль Мюллер (Люксембург) – 4:6, 6:3, 6:3Сэм Куэрри (США, 5) — Стэн Вавринка (Швейцария) – 7:5, 7:6(3), 6:1Жереми Шарди (Франция, SE) — Даниил Медведев (Россия) – 7:6(6), 6:3Фрэнсис Тиафо (США) — Леонардо Майер (Аргентина) – 6:1, 2:6, 6:4