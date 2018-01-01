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Бирмингем. Свитолина обыграла Корне и вышла в 1/4 финала
Бирмингеме. Свитолина обыграла Корне и вышла в 1/4 финалаВ Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley Classic с призовым фондом $885,040 проходят матчи второго круга.

Пятая ракетка мира, 23-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под вторым номером, обыграла 28-летнюю француженку Ализе Корне, занимающую в мировом рейтинге 41-е место, со счетом 6:4, 6:2.

За 1 час 21 минуту, проведенные на корте, Свитолина реализовала три брейк-пойнта из 12-ти и отыграла все пять брейк-пойнтов, имевшихся у Корне. Навылет Элина не подавала и допустила три двойные ошибки, против двух эйсов и двух двойных у Ализе. В их личном противостоянии Свитолина лидирует со счетом 4:2.

В четвертьфинале соперницей Свитолиной станет победительница матча Петра Мартич (Хорватия) — Михаэла Бузарнеску (Румыния).

Теннис. WTA Premier - Nature Valley Classic. Бирмингем (Великобритания). Трава. Призовой фонд $885,040. 32 участницы  
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 2/WC) - Ализе Корне (Франция) – 6:4, 6:2
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