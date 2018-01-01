Галле. Кеи Нишикори выбыл во втором круге

Теннис. ATP500 - Gerry Weber Open. Галле (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €2,116,915. Одиночный разряд. 32 участника.

В Галле (Германия) на турнире ATP500 - Gerry Weber Open с призовым фондом €2,116,915 проходят матчи второго круга.27-я ракетка мира, 28-летний японец(7) потерпел поражение от 22-летнего россиянина Карена Хачанова, занимающего в рейтинге ATP 36-е место. Поединок длился 1 час 17 минут и завершился в пользу россиянина со счетом 6:2, 6:2.Хачанов сделал четыре брейка и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Нишикори. Кеи один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку, а Карен выполнил семь эйсов и избежал ошибок на подаче. Благодаря этой победе россиянин вышел вперед в личном противостоянии с японцем – 2:1.За выход в полуфинал турнира Gerry Weber Open Хачанов сразится с четвертым сеяным испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который был сильнее голландца Робина Хаасе – 6:4, 7:5.Карен Хачанов (Россия) — Кей Нисикори (Япония, 7) – 6:2, 6:2Роберто Баутиста-Агут (Испания, 4) — Робин Хаасе (Нидерланды) – 6:4, 7:5