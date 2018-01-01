Бирмингем. Людмила Киченок выбывает в первом круге парного турнира

В Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley Classic с призовым фондом $885,040 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(37-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с россиянкой(38) не смогли преодолеть барьер первого круга, проиграв британской паре(65) /(1116). Поединок длился 1 час 16 минут и завершился в пользу британок со счетом 6:3, 4:6, 10-4.Обе пары взяли по четыре подачи друг-друга. Киченок и Кудрявцева два раза подали навылет и совершили восемь двойных ошибок, а их соперницы выполнили один эйс и четыре раза ошиблись на подаче.