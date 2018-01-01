На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Бирмингем. Людмила Киченок выбывает в первом круге парного турнира
Бирмингем. Людмила Киченок выбывает в первом круге парного турнираВ Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley Classic с призовым фондом $885,040 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Людмила Киченок (37-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с россиянкой Аллой Кудрявцевой (38) не смогли преодолеть барьер первого круга, проиграв британской паре Хизер Уотсон (65) / Кэти Боултер (1116). Поединок длился 1 час 16 минут и завершился в пользу британок со счетом 6:3, 4:6, 10-4.

Обе пары взяли по четыре подачи друг-друга. Киченок и Кудрявцева два раза подали навылет и совершили восемь двойных ошибок, а их соперницы выполнили один эйс и четыре раза ошиблись на подаче.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ноттингем. Людмила Киченок выбыла в первом круге в парном разряде
Майами. Людмила Киченок не прошла в 1/2 финала в парном разряде
Майами. Людмила Киченок вышла во второй круг в парном разряде
Индиан-Уэллс. Людмила Киченок не прошла во второй круг в парном турнире
Торонто. Людмила Киченок прошла во второй круг в парном разряде
Сестры Киченок проиграли в первом круге парного разряда на турнире в Гонконге
Рим. Людмила Киченок и Ольга Савчук не пробились во второй круг в парном разряде
Сестры Киченок стартовали с победы в парном разряде на турнире в Тяньцзине
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Лондон. Чилич и Куэри встретятся в 1/4 финала
Стаховский вышел в четвертьфинал на челленджере в Илкли
Бирмингем. Свитолина обыграла Корне и вышла в 1/4 финала
Галле. Кеи Нишикори выбыл во втором круге
Бирмингем. Людмила Киченок выбывает в первом круге парного турнира

Последние новости спорта

22:55 Ломаченко со шваброй помогает Усику готовиться к Гассиеву (Видео) 74 | Бокс / Видео

22:26 Белью: Я серьезная угроза для Тайсона Фьюри 79 | Бокс

22:15 Лондон. Чилич и Куэри встретятся в 1/4 финала 90 | Теннис

21:56 Стаховский вышел в четвертьфинал на челленджере в Илкли 82 | Теннис / Главные новости спорта

21:15 Украинские рапиристки – седьмые на чемпионате Европы в командном турнире 86 | Фехтование

20:05 Украинские шпажисты – пятые на чемпионате Европы в командном турнире 107 | Фехтование

19:49 Бирмингем. Свитолина обыграла Корне и вышла в 1/4 финала 116 | Теннис / Главные новости спорта

18:12 Тейлор: Чувствую себя Кинг-Конгом, Постол не сможет меня победить 107 | Бокс

17:47 Галле. Кеи Нишикори выбыл во втором круге 135 | Теннис

17:23 Бирмингем. Людмила Киченок выбывает в первом круге парного турнира 107 | Теннис

Все новости

ФОТО

Женская сборная Украины по боксу вернулась на родину с чемпионата Европы (+Фото)

Кличко стал первым украинцем в Международном зале боксерской славы (+Фото, Видео)

Виталий Кличко оставил отпечаток кулака для музея бокса в Нью-Йорке (Фото, Видео)

Фьюри «расправился» с Сефери на открытой тренировке (Фото, Видео)

Операция Ломаченко прошла успешно (+Фото)

Трамп помиловал первого темнокожего чемпиона мира в хэвивейте (+Фото)

Победа Ломаченко над Линаресом в фотографиях

ВИДЕО

Ломаченко со шваброй помогает Усику готовиться к Гассиеву (Видео)

Гвоздик: Ставлю на победу Усика по очкам (+Видео)

Бьорндален и Домрачева исполнили танец на торжественном вечере в Осло (Видео)

НБА. «Голден Стэйт» провел чемпионский парад в Окленде (+Видео)

НХЛ. «Вашингтон» провел парад с Кубком Стэнли (+Видео)

Ролан Гаррос. Победа Надаля над Тимом: обзор финального матча (видео)

Тайсон Фьюри vs Сефер Сефри (Видео боя)





Топ-новости недели

Стаховский вышел в четвертьфинал на челленджере в Илкли
Бирмингем. Свитолина обыграла Корне и вышла в 1/4 финала
Команда украинских саблисток – серебряный призер чемпионата Европы
Бирмингем. Цуренко победила Уотсон и вышла во второй круг
Свитолина стартовала с победы на турнире в Бирмингеме


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2018 (325)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)
Март 2018 (604)
Февраль 2018 (586)
Январь 2018 (596)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги