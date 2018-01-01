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Бирмингеме. Корне обыграла Макарову и стала соперницей Свитолиной
Бирмингеме. Корне обыграла Макарову и стала соперницей СвитолинойВ Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley Classic с призовым фондом $885,040 проходят матчи первого круга.

28-летняя француженка Ализе Корне, занимающая в мировом рейтинге 41-е место, нанесла поражение 34-й ракетке мира, 30-летней россиянке Екатерине Макаровой со счетом 5:7, 6:4, 6:1.

Поединок продолжался 1 час 56 минут. Корне выиграла пять геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Ализе выполнила один эйс и совершила пять двойных ошибок, а Макарова навылет не подала ни разу и один раз ошиблась на подаче. Это третья победа француженки в трех встречах с россиянкой. 

Во втором круге Корне встретится с украинкой Элиной Свитолиной (2/WC). В их личном противостоянии минимальное преимущество у украинки – 3:2.

Теннис. WTA Premier - Nature Valley Classic. Бирмингем (Великобритания). Трава. Призовой фонд $885,040. 32 участницы  
Первый круг
Ализе Корне (Франция) — Екатерина Макарова (Россия) – 5:7, 6:4, 6:1
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