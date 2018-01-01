Последние новости спорта

18:13 Бирмингеме. Корне обыграла Макарову и стала соперницей Свитолиной 125 | Теннис

17:55 Лондон. Джокович стал соперником Димитрова 102 | Теннис

17:26 Бирмингем. Цуренко победила Уотсон и вышла во второй круг 115 | Теннис / Главные новости спорта

17:08 Лондон. Димитров во втором круге ожидает победителя матча Джокович-Миллман 107 | Теннис

16:50 Павел Алтухов стал обладателем каноэ с уникальным дизайном 101 | Гребля

16:35 Говоров: Мне не хватило десять сотых до мирового рекорда, и я очень доволен 88 | Плавание

15:51 Милош Раонич вышел во второй круг турнира ATP в Лондоне 87 | Теннис

15:20 Свитолина стартовала с победы на турнире в Бирмингеме 113 | Теннис / Главные новости спорта

15:00 Мальорка. Катерина Козлова зачехлила ракетку в первом круге 88 | Теннис