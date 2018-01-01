18:13 Бирмингеме. Корне обыграла Макарову и стала соперницей Свитолиной 125 | Теннис
17:55 Лондон. Джокович стал соперником Димитрова 102 | Теннис
17:26 Бирмингем. Цуренко победила Уотсон и вышла во второй круг 115 | Теннис / Главные новости спорта
17:08 Лондон. Димитров во втором круге ожидает победителя матча Джокович-Миллман 107 | Теннис
16:50 Павел Алтухов стал обладателем каноэ с уникальным дизайном 101 | Гребля
16:35 Говоров: Мне не хватило десять сотых до мирового рекорда, и я очень доволен 88 | Плавание
15:51 Милош Раонич вышел во второй круг турнира ATP в Лондоне 87 | Теннис
15:20 Свитолина стартовала с победы на турнире в Бирмингеме 113 | Теннис / Главные новости спорта
15:00 Мальорка. Катерина Козлова зачехлила ракетку в первом круге 88 | Теннис
14:37 Мальорка. Марта Костюк не смогла пробиться во второй круг 98 | Теннис
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