Бирмингем. Гаврилова стартовала с победы над Цибулковой

Теннис. WTA Premier - Nature Valley Classic. Бирмингем (Великобритания). Трава. Призовой фонд $885,040. 32 участницы

В Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley Classic с призовым фондом $885,040 проходят матчи первого круга.25-я ракетка мира, 24-летняяиз Австралии обыграла 29-летнюю словачку, занимающую в мировом рейтинге 32-е место, со счетом 6:3, 7:6(6).Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. Гаврилова реализовала три брейк-пойнта из восьми, Цибулкова – один из двух. На счету победительницы шесть эйсов и пять двойных ошибок, а Доминика четыре раза подал навылет и дважды ошиблась на подаче. После этой победы австралийка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.Следующей соперницей Гавриловой станет сильнейшая в матче между четвертой сеяной чешкой Петрой Квитовой и британкой Йоханной Контой.Дарья Гаврилова (Австралия) - Доминика Цибулкова (Словакия) — 6:3, 7:6(6)