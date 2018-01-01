Вавринка стартовал с победы на турнире в Лондоне

Сегодня, 17:29 24 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на турнире ATP500 - Fever-Tree Championships с призовым фондом €2,116,915 проходят матчи первого круга.



33-летний швейцарец Стэн Вавринка, занимающий в данное время 261-ю позицию в рейтинге ATP, уверенно обыграл 80-ю ракетку мира, 22-летнего британца Кэмерона Норри (WC) со счетом 6:2, 6:3.



Поединок длился 56 минут. Вавринка сделал три брейка и не позволили Кэмерону заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Стэна 13 эйсов и две двойные ошибки, а его соперник два раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.



Во втором круге соперником Вавринки станет победитель матча Сэм Куэрри (США, 5) - Джей Кларк (Великобритания, WC).



Теннис. ATP500 - Fever-Tree Championships. .Лондон (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €2,116,915. Одиночный разряд. 32 участника.

Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария) — Кэмерон Норри (Великобритания, WC) – 6:2, 6:3

В Лондоне (Великобритания) на турнире ATP500 - Fever-Tree Championships с призовым фондом €2,116,915 проходят матчи первого круга.33-летний швейцарец, занимающий в данное время 261-ю позицию в рейтинге ATP, уверенно обыграл 80-ю ракетку мира, 22-летнего британца(WC) со счетом 6:2, 6:3.Поединок длился 56 минут. Вавринка сделал три брейка и не позволили Кэмерону заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Стэна 13 эйсов и две двойные ошибки, а его соперник два раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.Во втором круге соперником Вавринки станет победитель матча Сэм Куэрри (США, 5) - Джей Кларк (Великобритания, WC).Стэн Вавринка (Швейцария) — Кэмерон Норри (Великобритания, WC) – 6:2, 6:3