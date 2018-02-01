Рейтинг ATP. Федерер стал первой ракеткой мира, Долгополов и Стаховский ослабили позиции

Сегодня, 08:43 84 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 18 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял два пункта и опустился на 64-е место.



Во второй сотне мировой классификации семь позиций потерял Сергей Стаховский (140-й).



Илья Марченко в третьей сотне рейтинга опустился на одиннадцать пунктов и теперь занимает 287-ю строчку.



В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Швейцарец Роджер Федерер возглавил мировую классификацию, сместив на вторую строчку испанца Рафаэля Надаля. Разница между ними составляет 150 очков. В воскресенье 36-летний Федерер стал победителем турнира ATP250 - MercedesCup в немецком Штутгарте, завоевав 98-й титул в карьере.

Болгарин Григор Димитров стал пятой ракеткой мира, сместив на шестое место хорвата Марина Чилича. Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает американец Джон Иснер.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 18.06 2018 г.:

1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8920 очков

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5965

4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5080

5 (6). Григор Димитров (Болгария) – 4870

6 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4860

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3835

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –3635

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110

10 (10). Джон Иснер (США) – 3070

…

64 (62). Александр Долгополов (Украина) – 885

140 (133). Сергей Стаховский (Украина) – 409

287 (276). Илья Марченко (Украина) – 196



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 18 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист -, который потерял два пункта и опустился на 64-е место.Во второй сотне мировой классификации семь позиций потерял(140-й).о в третьей сотне рейтинга опустился на одиннадцать пунктов и теперь занимает 287-ю строчку.В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Швейцарецвозглавил мировую классификацию, сместив на вторую строчку испанца. Разница между ними составляет 150 очков. В воскресенье 36-летний Федерер стал победителем турнира ATP250 - MercedesCup в немецком Штутгарте, завоевав 98-й титул в карьере.Болгаринстал пятой ракеткой мира, сместив на шестое место хорвата. Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает американец1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8920 очков2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 87703 (3). Александр Зверев (Германия) – 59654 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 50805 (6). Григор Димитров (Болгария) – 48706 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 48607 (7). Доминик Тим (Австрия) – 38358 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) –36359 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 311010 (10). Джон Иснер (США) – 307064 (62). Александр Долгополов (Украина) – 885140 (133). Сергей Стаховский (Украина) – 409287 (276). Илья Марченко (Украина) – 196