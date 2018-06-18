Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Цуренко потеряла три позиции

Сегодня, 08:24 0 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 18 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина сохранила пятое место. Три позиции потеряла Леся Цуренко (37-я), на две позиции поднялась Катерина Бондаренко (88), а Катерина Козлова по прежнему 65-я.



Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки. На два пункта поднялась Ангелина Калинина (124-я), на три пункта опустилась Марта Костюк (136), на одиннадцать - Даяна Ястремская (151).





В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет мировую классификацию румунка Симона Халеп, опережая датчанку Каролин Возняцки на 1225 очков. Первую десятку рейтинга замыкает американка Мэдисон Кис.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 18.06.2018г.:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7970 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6745

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6550

4 (4). Слоан Стивенс (США) - 5463

5 (5). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5205

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4970

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 4685

8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4610

9 (9). Винус Уильямс (США) – 3971

10 (10). Мэдисон Кис (США) - 3536

…

37 (34). Леся Цуренко (Украина) – 1285

65 (65). Катерина Козлова (Украина) – 900

88 (90). Катерина Бондаренко (Украина) – 748

124 (126). Ангелина Калинина (Украина) – 487

136 (133). Марта Костюк (Украина) – 441

151 (140). Даяна Ястремская (Украина) – 392



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 18 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки.сохранила пятое место. Три позиции потеряла(37-я), на две позиции поднялась(88), апо прежнему 65-я.Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки. На два пункта поднялась(124-я), на три пункта опустилась(136), на одиннадцать -(151).В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет мировую классификацию румунка, опережая датчанкуна 1225 очков. Первую десятку рейтинга замыкает американка1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7970 очков2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 67453 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 65504 (4). Слоан Стивенс (США) - 54635 (5). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 52056 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 49707 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 46858 (8). Петра Квитова (Чехия) - 46109 (9). Винус Уильямс (США) – 397110 (10). Мэдисон Кис (США) - 353637 (34). Леся Цуренко (Украина) – 128565 (65). Катерина Козлова (Украина) – 90088 (90). Катерина Бондаренко (Украина) – 748124 (126). Ангелина Калинина (Украина) – 487136 (133). Марта Костюк (Украина) – 441151 (140). Даяна Ястремская (Украина) – 392