Бирмингем. Катерина Бондаренко проиграла во втором раунде квалификации

В Бирмингеме (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley Classic с призовым фондом $885,040 проходит квалификация.31-летняя украинка(8), занимающая в мировом рейтинге 90-е место, во втором раунде проиграла 68-й ракетке мира, 23-летней американке(2). Поединок длился 1 час 27 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:4, 7:6(5).Бондаренко не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из двух имевшихся, в то время как соперница реализовала один из четырех. Катерина один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче против восьми эйсов и пяти двойных ошибок у Бернарды. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.Отметим, что в основной сетке турнира представлены две украинские теннисистки. Элина Свитолина посеяна под вторым номером, а ее первой соперницей будет хорватка Донна Векич. В активе Элины три победа над хорваткой в трех встречах.Леся Цуренко в первом круге сыграет с британкой Хизер Уотсон (WC). Ранее теннисистки встречались дважды и у них ничья.