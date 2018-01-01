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Штутгарт. Кирьос обыграл Лопеса и стал соперником Федерера
Штутгарт. Кирьос обыграл Лопеса и стал соперником ФедерераВ Штутгарте (Германия) на турнире ATP250 - MercedesCup с призовым фондом €729,340 состоялся последний четвертьфинальынй матч.

24-я ракетка мира, 23-летний австралиец Ник Кирьос (4) в трех сетах переиграл 36-летнего испанца Фелисиано Лопеса (8), занимающего в мировом рейтинге 33-е место, со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Теннисисты играли 1 час 22 минуты. За это время Кирьос реализовал оба своих брейк-пойнта, а Лопес – свой единственный. На подаче соперники совершили по пять двойных ошибок, при этом Ник выполнил 20 эйсов, а Фелисиано – 13. Благодаря этой победе австралиец сравнял счет по личным встречам с испанцем – 2:2.
 
В полуфинале Кирьоса ожидает швейцарец Роджер Федерер (1). На данный момент в их личном противостоянии счет равный – 1:1.

Теннис. ATP250 - MercedesCup. Штутгарт (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €729,340. Одиночный разряд. 28 участников.
1/4  финала
Ник Кирьос (Австралия, 4) — Фелисиано Лопес (Испания, 8) – 6:4, 3:6, 6:3
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