Штутгарт. Кирьос обыграл Лопеса и стал соперником Федерера

Вчера, 19:35 100 | Теннис

В Штутгарте (Германия) на турнире ATP250 - MercedesCup с призовым фондом €729,340 состоялся последний четвертьфинальынй матч.



24-я ракетка мира, 23-летний австралиец Ник Кирьос (4) в трех сетах переиграл 36-летнего испанца Фелисиано Лопеса (8), занимающего в мировом рейтинге 33-е место, со счетом 6:4, 3:6, 6:3.



Теннисисты играли 1 час 22 минуты. За это время Кирьос реализовал оба своих брейк-пойнта, а Лопес – свой единственный. На подаче соперники совершили по пять двойных ошибок, при этом Ник выполнил 20 эйсов, а Фелисиано – 13. Благодаря этой победе австралиец сравнял счет по личным встречам с испанцем – 2:2.



В полуфинале Кирьоса ожидает швейцарец



Теннис. ATP250 - MercedesCup. Штутгарт (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €729,340. Одиночный разряд. 28 участников.

1/4 финала

Ник Кирьос (Австралия, 4) — Фелисиано Лопес (Испания, 8) – 6:4, 3:6, 6:3 В Штутгарте (Германия) на турнире ATP250 - MercedesCup с призовым фондом €729,340 состоялся последний четвертьфинальынй матч.24-я ракетка мира, 23-летний австралиец(4) в трех сетах переиграл 36-летнего испанца(8), занимающего в мировом рейтинге 33-е место, со счетом 6:4, 3:6, 6:3.Теннисисты играли 1 час 22 минуты. За это время Кирьос реализовал оба своих брейк-пойнта, а Лопес – свой единственный. На подаче соперники совершили по пять двойных ошибок, при этом Ник выполнил 20 эйсов, а Фелисиано – 13. Благодаря этой победе австралиец сравнял счет по личным встречам с испанцем – 2:2.В полуфинале Кирьоса ожидает швейцарец Роджер Федерер (1). На данный момент в их личном противостоянии счет равный – 1:1.Ник Кирьос (Австралия, 4) — Фелисиано Лопес (Испания, 8) – 6:4, 3:6, 6:3