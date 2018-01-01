Роджер Федерер вышел в полуфинал турнира в Штутгарте

Теннис. ATP250 - MercedesCup. Штутгарт (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €729,340. Одиночный разряд. 28 участников.

В Штутгарте (Германия) на турнире ATP250 - MercedesCup с призовым фондом €729,340 проходят матчи 1/4 финала.Вторая ракетка мира, 36-летний швейцарец(1) обыграл 28-летнего аргентинца, занимающего в рейтинге ATP 75-ю строчку, со счетом 6:4, 6:4.Матч длился 1 час 5 минут. Федерер сделал два брейка и отыграл оба брейк-пойнта, имевшиеся у соперника. На счету Роджера четыре эйса при отсутствии двойных ошибок, а Пелья шесть раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была вторая победа швейцарца в двух встречах с аргентинцем.В полуфинале соперником Федерера станет победитель матча Ник Кирьос (Австралия, 4) — Фелисьяно Лопес (Испания, 8)Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Гидо Пелья (Аргентина) – 6:4, 6:4