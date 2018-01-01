На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Роджер Федерер вышел в полуфинал турнира в Штутгарте
Роджер Федерер вышел в полуфинал турнира в ШтутгартеВ Штутгарте (Германия) на турнире ATP250 - MercedesCup с призовым фондом €729,340 проходят матчи 1/4 финала.

Вторая ракетка мира, 36-летний швейцарец Роджер Федерер (1) обыграл 28-летнего аргентинца Гидо Пелью, занимающего в рейтинге ATP 75-ю строчку, со счетом 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 5 минут. Федерер сделал два брейка и отыграл оба брейк-пойнта, имевшиеся у соперника. На счету Роджера четыре эйса при отсутствии двойных ошибок, а Пелья шесть раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была вторая победа швейцарца в двух встречах с аргентинцем.

В полуфинале соперником Федерера станет победитель матча Ник Кирьос (Австралия, 4) — Фелисьяно Лопес (Испания, 8)

Теннис. ATP250 - MercedesCup. Штутгарт (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €729,340. Одиночный разряд. 28 участников.
1/4  финала
Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Гидо Пелья (Аргентина) – 6:4, 6:4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Штутгарт. Раонич на двух тай-брейках обыграл Бердыха и вышел в полуфинал
Штутгарт. Федерер в трех сетах одолел Мишу Зверева
Роджер Федерер стал чемпионом турнира в Роттердаме
Штутгарт. Хаас обыграл Федерера и вышел в четвертьфинал
Федерер проиграл Тиму в полуфинале турнира в Штутгарте
Штутгарт. Федерер на двух тай-брейках одолел Майера и вышел в полуфинал
Штутгарт. Федерер в трех сетах одолел Фритца и вышел в &#188; финала
Федерер за 40 минут вышел в полуфинал на турнире в Галле
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Штутгарт. Кирьос обыграл Лопеса и стал соперником Федерера
Роджер Федерер вышел в полуфинал турнира в Штутгарте
Штутгарт. Раонич на двух тай-брейках обыграл Бердыха и вышел в полуфинал
Федерер: У меня высокие стандарты, я хочу, чтобы люди видели лучшего Федерера
Ноттингем. Стаховский не прошел в полуфинал в парном разряде

Последние новости спорта

20:26 Тайсон: Фьюри может побить Уайлдера 103 | Бокс

20:09 Усик о поединке с Гассиевым: Самое милое дело – обвинить хохла в беспределе! 138 | Бокс

19:35 Штутгарт. Кирьос обыграл Лопеса и стал соперником Федерера 105 | Теннис

19:17 Андрей Прокунин: Основная цель на первый сбор - наладить коммуникацию в команде 93 | Биатлон

18:45 Колумбиец Кинтана победил на седьмом этапе велогонки «Тур Швейцарии»; Падун – 44-й 107 | Велоспорт

18:22 Роджер Федерер вышел в полуфинал турнира в Штутгарте 86 | Теннис

16:35 Штутгарт. Раонич на двух тай-брейках обыграл Бердыха и вышел в полуфинал 130 | Теннис

15:33 Хэмилтон упрекнул Ф1 в отсталости: Мы в каменном веке 1 063 | Формула-1

15:03 Федерер: У меня высокие стандарты, я хочу, чтобы люди видели лучшего Федерера 1 334 | Теннис

14:51 24 часа Ле-Мана. Экипаж Алонсо будет стартовать с поула 111 | Авто / Мото

Все новости

ФОТО

Женская сборная Украины по боксу вернулась на родину с чемпионата Европы (+Фото)

Кличко стал первым украинцем в Международном зале боксерской славы (+Фото, Видео)

Виталий Кличко оставил отпечаток кулака для музея бокса в Нью-Йорке (Фото, Видео)

Фьюри «расправился» с Сефери на открытой тренировке (Фото, Видео)

Операция Ломаченко прошла успешно (+Фото)

Трамп помиловал первого темнокожего чемпиона мира в хэвивейте (+Фото)

Победа Ломаченко над Линаресом в фотографиях

ВИДЕО

НБА. «Голден Стэйт» провел чемпионский парад в Окленде (+Видео)

НХЛ. «Вашингтон» провел парад с Кубком Стэнли (+Видео)

Ролан Гаррос. Победа Надаля над Тимом: обзор финального матча (видео)

Тайсон Фьюри vs Сефер Сефри (Видео боя)

НБА. Передача Смита на Джеймса и трехочковые Карри– в топ-5 моментов четвертого матча финала (Видео)

НХЛ. Игроки «Вашингтон Кэпиталз» поют песню «Мы чемпионы» (Видео)

НБА. Трехочковый Дюранта возглавляет Топ-5 моментов третьего матча финала (Видео)





Топ-новости недели

Андрей Говоров победил на 50 м баттерфляем на испанском этапе Mare Nostrum
Ольга Ляхова – третья в беге на 800 м на турнире в Остраве
Мария Боруца – серебряный призер чемпионата Европы по боксу
Мария Боруца вышла в финал ЧЕ по боксу; Охота, Бова и Черноколенко – бронзовые призеры
Людмила Бабак – бронзовый призер ЧЕ в гребле на каноэ-одиночке на 5000 м; сборная Украины 13-я в командном зачете


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2018 (246)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)
Март 2018 (604)
Февраль 2018 (586)
Январь 2018 (596)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги