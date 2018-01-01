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Штутгарт. Раонич на двух тай-брейках обыграл Бердыха и вышел в полуфинал
Штутгарт. Раонич на двух тай-брейках обыграл Бердыха и вышел в полуфиналВ Штутгарте (Германия) на турнире ATP250 - MercedesCup с призовым фондом €729,340 проходят матчи 1/4 финала.

Пятый номер мирового рейтинга, 27-летний канадец Милош Раонич (7) одолел третью ракетку мира, 32-летнего чеха Томаш Бердыха (3/WC) со счетом  7:6(2), 7:6(1).

Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты.  Соперники держали свою подачу. Раонич выполнил 24 эйса и допустил три двойных ошибки, а Бердых девять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 6:3 в пользу канадца.

За выход в финал турнира Раонич сразится с действующим чемпионом турнира, французом Люкой Пуи (2), который был сильнеt представителя Узбекистана Дениса Истомина - 6:4, 6:7(5), 6:3.

Ранее Раонич и Пуи встречались дважды и оба раза победил канадец. 

Теннис. ATP250 - MercedesCup. Штутгарт (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €729,340. Одиночный разряд. 28 участников.
1/4  финала
Милош Раонич (Канада, 7) — Томаш Бердых (Чехия, 3/WC) – 7:6(2), 7:6(1)
Люка Пуи (Франция, 2) — Денис Истомин (Узбекистан) – 6:4, 6:7(5), 6:3

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