Штутгарт. Раонич на двух тай-брейках обыграл Бердыха и вышел в полуфинал

Теннис. ATP250 - MercedesCup. Штутгарт (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €729,340. Одиночный разряд. 28 участников.

В Штутгарте (Германия) на турнире ATP250 - MercedesCup с призовым фондом €729,340 проходят матчи 1/4 финала.Пятый номер мирового рейтинга, 27-летний канадец(7) одолел третью ракетку мира, 32-летнего чеха(3/WC) со счетом 7:6(2), 7:6(1).Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. Соперники держали свою подачу. Раонич выполнил 24 эйса и допустил три двойных ошибки, а Бердых девять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 6:3 в пользу канадца.За выход в финал турнира Раонич сразится с действующим чемпионом турнира, французом(2), который был сильнеt представителя Узбекистана- 6:4, 6:7(5), 6:3.Ранее Раонич и Пуи встречались дважды и оба раза победил канадец.Милош Раонич (Канада, 7) — Томаш Бердых (Чехия, 3/WC) – 7:6(2), 7:6(1)Люка Пуи (Франция, 2) — Денис Истомин (Узбекистан) – 6:4, 6:7(5), 6:3