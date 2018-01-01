Ноттингем. Людмила Киченок выбыла в первом круге в парном разряде

В Ноттингеме (Великобритания) на турнире WTA International - Nature Valley Open с призовым фондом $250,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Посеянные под первым номером украинка(37-я в парном рейтинге WTA) и россиянка(38) потерпели поражение от румынки(41) и британки(69) со счетом 6:1, 2:6, 4-10.За 1 час 6 минут игрового времени Киченок и Кудрявцева сделали три брейка и упустили две своих подачи. На их счету один эйс и одна двойная ошибка, а Бузарнеску и Уотсон навылет не подали ни разу и допустили пять двойных ошибок.Напомним, ранее в первом круге завершили выступление две пары с участием украинских теннисисток: посеянные под вторым номером Надежда Киченок в дуэте с австралийкой Анастасией Родионовой, и Ольга Савчук в паре с австралийкой Ариной Родионовой.Таким образом, на турнире в Ноттингеме украинских теннисисток не осталось.