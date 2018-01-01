Штутгарт. Федерер в трех сетах одолел Мишу Зверева

Теннис. ATP250 - MercedesCup. Штутгарт (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €729,340. Одиночный разряд. 28 участников.

В Штутгарте (Германия) на турнире ATP250 - MercedesCup с призовым фондом €729,340 проходят матчи второго круга.Вторая ракетка мира, 36-летний швейцарец, посеянный под первым номером, обыграл в трех сетах 30-летнего немца, занимающего в мировом рейтинге 54-е место, со счетом 3:6, 6:4, 6:2.Матч продолжался 1 час 33 минуты. Федерер выиграл четыре гейма на подаче Зверева и проиграл два на своей. На счету Роджера пять эйсов и одна двойная ошибка, а Миша семь раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была шестая победа швейцарца в шести встречах с немцем.В четвертьфинале соперником Федерера станет победитель матча Гидо Пелья (Аргентина) — Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q).Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Миша Зверев (Германия) – 3:6, 6:4, 6:2