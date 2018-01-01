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Штутгарт. Федерер в трех сетах одолел Мишу Зверева
Штутгарт. Федерер в трех сетах одолел Мишу ЗвереваВ Штутгарте (Германия) на турнире ATP250 - MercedesCup с призовым фондом €729,340 проходят матчи второго круга.

Вторая ракетка мира, 36-летний швейцарец Роджер Федерер, посеянный под первым номером, обыграл в трех сетах 30-летнего немца Мишу Зверева, занимающего в мировом рейтинге 54-е место, со счетом 3:6, 6:4, 6:2. 

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Федерер выиграл четыре гейма на подаче Зверева и проиграл два на своей. На счету Роджера пять эйсов и одна двойная ошибка, а Миша семь раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была шестая победа швейцарца в шести встречах с немцем. 

В четвертьфинале соперником Федерера станет победитель матча Гидо Пелья (Аргентина) — Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q).

Теннис. ATP250 - MercedesCup. Штутгарт (Германия). Трава (открытые корты). Призовой фонд €729,340. Одиночный разряд. 28 участников.
Второй круг
Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Миша Зверев (Германия) – 3:6, 6:4, 6:2
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