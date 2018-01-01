Ноттингем. Ольга Савчук не прошла во второй круг в парном разряде

В Ноттингеме (Великобритания) на турнире WTA International - Nature Valley Open с призовым фондом $250,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(60-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница австралийка(105) проиграли россиянке(90) и(183) из Казахстана со счетом 5:7, 1:6.Поединок длился 1 час 6 минут. Савчук и Родионова реализовали три брейк-пойнта из семи, Дзаламидзе и Воскобоева – шесть из десяти. Ольга и Арина навылет не подали ни разу и трижды ошиблись на подаче против одного эйса и одной двойной ошибки у соперниц.Напомним, в первом круге завершили выступление посеянные под вторым номеромв дуэте с австралийкой, проиграв американкеиз Мексики - 7-6(6), 2-6, 4-10.