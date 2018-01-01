На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ноттингем. Ольга Савчук не прошла во второй круг в парном разряде
Ноттингем. Ольга Савчук не прошла во второй круг в парном разрядеВ Ноттингеме (Великобритания) на турнире WTA International - Nature Valley Open с призовым фондом $250,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Ольга Савчук (60-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница австралийка Арина Родионова (105) проиграли россиянке Нателе Дзаламидзе (90) и Галине Воскобоевой (183) из Казахстана со счетом 5:7, 1:6.

Поединок длился 1 час 6 минут. Савчук и Родионова реализовали три брейк-пойнта из семи, Дзаламидзе и Воскобоева – шесть из десяти. Ольга и Арина навылет не подали ни разу и трижды ошиблись на подаче против одного эйса и одной двойной ошибки у соперниц.

Напомним, в первом круге завершили выступление посеянные под вторым номером Надежда Киченок в дуэте с австралийкой Анастасией Родионовой, проиграв американке Дезайр Кравчик и Джулиане Олмос из Мексики - 7-6(6), 2-6, 4-10.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Штутгарт. Ольга Савчук не прошла в полуфинал в парном разряде
Майами. Ольга Савчук не прошла во второй круг в парном разряде
Москва. Ольга Савчук стартовала с победы в парном разряде
Нью-Хэйвен. Ольга Савчук не прошла в полуфинал в парном разряде
Бирмингем. Надежда Киченок и Ольга Савчук не прошли во второй круг в парном турнире
Ноттингем. Савчук выбыла в первом круге парного турнира
Токио. Ольга Савчук вышла во второй круг в парном разряде
Токио. Савчук стартовала с победы в парном разряде
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Ноттингем. Людмила Киченок выбыла в первом круге в парном разряде
Стаховский выбыл во втором круге на челленджере в Ноттингеме
Штутгарт. Федерер в трех сетах одолел Мишу Зверева
Ноттингем. Ольга Савчук не прошла во второй круг в парном разряде
Леся Цуренко: Вчера вернулась на корт, надеюсь дальше все будет хорошо

Последние новости спорта

18:56 Итальянец Улисси победил на пятом этапе велогонки «Тур Швейцарии»; Падун – 22-й 154 | Велоспорт

18:50 Ноттингем. Людмила Киченок выбыла в первом круге в парном разряде 134 | Теннис

18:40 Стаховский выбыл во втором круге на челленджере в Ноттингеме 170 | Теннис

17:52 Штутгарт. Федерер в трех сетах одолел Мишу Зверева 140 | Теннис

17:03 Ноттингем. Ольга Савчук не прошла во второй круг в парном разряде 121 | Теннис

11:49 НБА. «Голден Стэйт» провел чемпионский парад в Окленде (+Видео) 128 | Баскетбол / Видео

11:21 МОК приостановил финансирование IBU из-за коррупционного скандала и «российского допинга» 131 | Биатлон

11:07 Владимир Брынзак может стать членом исполкома IBU 137 | Биатлон

10:47 Состав сборной Украины на чемпионат Европы по фехтованию 149 | Фехтование

10:33 Доменикали: Я бы не отпустил Алонсо в Ле-Ман 121 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Кличко стал первым украинцем в Международном зале боксерской славы (+Фото, Видео)

Виталий Кличко оставил отпечаток кулака для музея бокса в Нью-Йорке (Фото, Видео)

Фьюри «расправился» с Сефери на открытой тренировке (Фото, Видео)

Операция Ломаченко прошла успешно (+Фото)

Трамп помиловал первого темнокожего чемпиона мира в хэвивейте (+Фото)

Победа Ломаченко над Линаресом в фотографиях

Судейская карта поединка Ломаченко – Линарес (Фото)

ВИДЕО

НБА. «Голден Стэйт» провел чемпионский парад в Окленде (+Видео)

НХЛ. «Вашингтон» провел парад с Кубком Стэнли (+Видео)

Ролан Гаррос. Победа Надаля над Тимом: обзор финального матча (видео)

Тайсон Фьюри vs Сефер Сефри (Видео боя)

НБА. Передача Смита на Джеймса и трехочковые Карри– в топ-5 моментов четвертого матча финала (Видео)

НХЛ. Игроки «Вашингтон Кэпиталз» поют песню «Мы чемпионы» (Видео)

НБА. Трехочковый Дюранта возглавляет Топ-5 моментов третьего матча финала (Видео)





Топ-новости недели

Мария Боруца – серебряный призер чемпионата Европы по боксу
Мария Боруца вышла в финал ЧЕ по боксу; Охота, Бова и Черноколенко – бронзовые призеры
Людмила Бабак – бронзовый призер ЧЕ в гребле на каноэ-одиночке на 5000 м; сборная Украины 13-я в командном зачете
Формула-1. Феттель выиграл гран-при Канады
Рафаэль Надаль – 11-кратный чемпион «Ролан Гаррос»


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2018 (217)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)
Март 2018 (604)
Февраль 2018 (586)
Январь 2018 (596)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги