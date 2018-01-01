Леся Цуренко: Вчера вернулась на корт, надеюсь дальше все будет хорошо

Леся Цуренко прилетела в Киев после выступления на Открытом чемпионате Франции. В Париже наша теннисистка дошла до четвертого раунда, повторив свой личный рекорд на турнирах «Большого Шлема».Напомним, Леся досрочно завершила борьбу в поединке против третьей ракетки мира Гарбинье Мугурусы, получив повреждение.«У меня уже был такой результат на US Open. Но я всегда говорила, что на «Ролан Гаррос» мое менее любимое покрытие. Поэтому четвертый круг - это отличный результат, я очень рада.Вчера я вернулась на корт впервые и очень счастлива. Перерыв на шесть дней без тенниса - не совсем приятно, я уже во сне вижу, как играю. Я очень-очень рада и, надеюсь, что дальше все будет хорошо.Можно было и продолжить игру, но тогда восстановление могло бы закончиться не за 6 дней, а через 2-3 недели. Была резкая боль в левой ноге. Это место невозможно было перетянуть, это попытались сделать, но этого было недостаточно, невозможно даже достать эту мышцу. Мне помогло немного, буквально на минуту, а потом снова стало болеть.Сейчас очень хорошо себя чувствую морально, ментально, теперь наберу физическую форму. Сейчас могу делать больше, чем несколько дней назад.Уже стартовал травяной сезон, который не очень длинный. Первую неделю на траве я пропускаю. Если все будет хорошо, как я планирую, то полечу в Бирмингем, потом играю Истборн и Уимблдон».