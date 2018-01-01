Ролан Гаррос. Победа Надаля над Тимом: обзор финального матча (видео)

Сегодня, 17:27 0 | Теннис / Видео



Надаль стал 11-кратным чемпионом «мэйджора» в Париже.



Испанец Рафаэль Надаль (1) одержал уверенную победу над австрийцем Домиником Тимом (7) в финале Открытого чемпионата Франции со счетом 6:4, 6:3, 6:2 Надаль стал 11-кратным чемпионом «мэйджора» в Париже.