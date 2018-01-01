Рейтинг ATP. Надаль сохранил лидерство, Долгополов потерял семь позиций, Стаховский - шесть

Сегодня, 10:36 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 11 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял семь пунктов и опустился на 62-е место.



Во второй сотне мировой классификации шесть позиций потерял Сергей Стаховский (133-й).



Илья Марченко в третьей сотне рейтинга поднялся на три позиции и теперь занимает 276-ю строчку.



В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро стал четвертой ракеткой мира, в результате чего по одной позиции потеряли хорват Марин Чилич (5-й) и болгарин Григор Димитров (6). Финалист «Ролан Гаррос»-2018 австриец Доминик Тим стал седьмой ракеткой мира, сместив на 8-е место Кевина Андерсона из ЮАР. Замыкает десятку сильнейших теннисистов по-прежнему американец Джон Иснер.

Лидерство в мировой классификации сохранил испанец Рафаэль Надаль, благодаря тому, что Роджером Федерером по –прежнему составляет 100 очков.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 11.06 2018 г.:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5965

4 (6). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5080

5 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4950

6 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4870

7 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3835

8 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) –3635

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110

10 (10). Джон Иснер (США) – 3070

…

62 (55). Александр Долгополов (Украина) – 905

133 (127). Сергей Стаховский (Украина) – 424

276 (279). Илья Марченко (Украина) – 196



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 11 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист -, который потерял семь пунктов и опустился на 62-е место.Во второй сотне мировой классификации шесть позиций потерял(133-й).в третьей сотне рейтинга поднялся на три позиции и теперь занимает 276-ю строчку.В Топ-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Аргентинецстал четвертой ракеткой мира, в результате чего по одной позиции потеряли хорват(5-й) и(6). Финалист «Ролан Гаррос»-2018 австриецстал седьмой ракеткой мира, сместив на 8-е местоиз ЮАР. Замыкает десятку сильнейших теннисистов по-прежнему американецЛидерство в мировой классификации сохранил испанец, благодаря тому, что отстоял титул на «Ролан Гаррос»-2018 и защитил свои чемпионские очки. Его преимущество над швейцарцемпо –прежнему составляет 100 очков.1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 86703 (3). Александр Зверев (Германия) – 59654 (6). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 50805 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 49506 (5). Григор Димитров (Болгария) – 48707 (8). Доминик Тим (Австрия) – 38358 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) –36359 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 311010 (10). Джон Иснер (США) – 307062 (55). Александр Долгополов (Украина) – 905133 (127). Сергей Стаховский (Украина) – 424276 (279). Илья Марченко (Украина) – 196