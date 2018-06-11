Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на 5-е место, Цуренко поднялась на пять позиций

в понедельник, 11 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки., после неудачного выступления на «Ролан Гаррос», где выбыла из борьбы уже в третьем круге, потеряла одну позицию и опустилась на пятое место. На пять позиций поднялась(34-я), на две -(65), девять позиций потеряла(90).Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки.сохранила 126-е место, на восемь позиций поднялась(133), на пять -(140).В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Финалистка «Ролан Гаррос»-2018, американкастала четвертой ракеткой мира, поднявшись с десятого места. На шестую строчку поднялась француженка, сместив на седьмое место чешку. Первую десятку рейтинга замкнула американка, поднявшись с 13-й строчки.Лидерство в мировой классификации укрепила чемпионка Открытого чемпионата Франции, увеличив преимущество над датчанкой Каролин Возняцки до 1225 очков.1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7970 очков2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 67453 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 605504 (10). Слоан Стивенс (США) - 54635 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 52056 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 49707 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 46858 (8). Петра Квитова (Чехия) - 46109 (9). Винус Уильямс (США) – 397110 (13). Мэдисон Кис (США) - 353634 (39). Леся Цуренко (Украина) – 136565 (67). Катерина Козлова (Украина) – 90090 (81). Катерина Бондаренко (Украина) – 748126 (126). Ангелина Калинина (Украина) – 473133 (141). Марта Костюк (Украина) – 442140 (145). Даяна Ястремская (Украина) – 414