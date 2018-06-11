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Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на 5-е место, Цуренко поднялась на пять позиций
Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на 5-е место, Цуренко поднялась на пять позицийЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 11 июня, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина, после неудачного выступления на «Ролан Гаррос», где выбыла из борьбы уже в третьем круге, потеряла одну позицию и опустилась на пятое место. На пять позиций поднялась Леся Цуренко (34-я), на две - Катерина Козлова (65), девять позиций потеряла Катерина Бондаренко (90).

Места во второй сотне мирового рейтинга занимают три украинки. Ангелина Калинина сохранила 126-е место, на восемь позиций поднялась Марта Костюк (133), на пять - Даяна Ястремская (140).

В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Финалистка «Ролан Гаррос»-2018, американка Слоан Стивенс стала четвертой ракеткой мира, поднявшись с десятого места. На шестую строчку поднялась француженка Каролин Гарсия, сместив на седьмое место чешку Каролину Плишкову. Первую десятку рейтинга замкнула американка Мэдисон Кис, поднявшись с 13-й строчки.
Лидерство в мировой классификации укрепила чемпионка Открытого чемпионата Франции Симона Халеп, увеличив преимущество над датчанкой Каролин Возняцки до 1225 очков.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 11.06.2018г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7970 очков
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6745
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 60550
4 (10). Слоан Стивенс (США) - 5463
5 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5205
6 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4970
7 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4685
8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4610
9 (9). Винус Уильямс (США) – 3971
10 (13). Мэдисон Кис (США) - 3536
 …
34 (39). Леся Цуренко (Украина) – 1365
65 (67). Катерина Козлова (Украина) – 900
90 (81). Катерина Бондаренко (Украина) –  748
126 (126). Ангелина Калинина (Украина) – 473
133 (141). Марта Костюк (Украина) – 442
140 (145). Даяна Ястремская (Украина) – 414

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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