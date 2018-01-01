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Рафаэль Надаль – 11-кратный чемпион «Ролан Гаррос»
Рафаэль Надаль – 11-кратный чемпион «Ролан Гаррос»В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у мужчин в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Первая ракетка, 32-летний испанец Рафаэль Надаль (1) одержал победу над восьмым номером мирового рейтинга, 24-летним австрийцем Домиником Тимом (7) со счетом 6:4, 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты. Надаль реализовал три  брейк-пойнта из десяти, Тим – один из трех. Рафаэль ни разу не подал навылет и допустил одну двойную ошибку, а Доминик выполнил пять эйсов при четырех двойных. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 7:3.

Таким образом, Надаль победил на Открытом чемпионате Франции второй год подряд, отстояв свои чемпионские очки и заработав $2.572.900 призовых. Испанец останется первой ракеткой мира.

Для Рафаэля это уже 11-й титул на French Open и 17-й на турнирах «Большого шлема». Рафаэль обновил собственный рекорд по количеству побед на одном «Мэйджоре».

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $45 840 910. Одиночный разряд. 128 участников.
Финал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Доминик Тим (Австрия, 7) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:4, 6:3, 6:2
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