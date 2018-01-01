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Ролан Гаррос. Крейчикова и Синякова – чемпионки в парном разряде
Ролан Гаррос. Крейчикова и Синякова – чемпионки в парном разрядеВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в парном разряде состоялся финальный матч.

Посеянные под. шестым номером чешки Барбора Крейчикова (24-я в парном рейтинге WTA) и Катержина Синякова (10)  одержали победу над японками Эри Ходзуму (65) и Макото Ниномией (41) со счетом 6:3, 6:3.
Поединок продолжался 1 час 5 минут. За это время Крейчикова и Синякова реализовали все четыре имевшихся у них брейк-понта, ни разцу не подали навылет и допустили две двойные ошибки. Ходзуми и Ниномия сделали один брейк, выполнили один эйс и из бежали ошибок на подаче.

За победу на Roland Garros-2018 Крейчикова и Синякова получат на команду 2000 рейтинговых очков и $ 654.975 ризовых.
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