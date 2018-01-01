Ролан Гаррос. Крейчикова и Синякова – чемпионки в парном разряде

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18:38 Виктория Кесарь и Анна Письменска – пятые в синхронных прыжках в воду с трамплина на КМ в Китае 61 | Прыжки в воду

15:44 Состав полуфинальных пар на чемпионате Европы по боксу среди женщин 93 | Бокс

15:35 Четыре украинки гарантировали медали чемпионата Европы по боксу в Софии 88 | Бокс

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14:17 Кухарик – серебряный призер ЧЕ в гребле на байдарке-одиночке; Янчук и Мищук взяли бронзу в каноэ-двойке 104 | Гребля / Главные новости спорта

13:44 Борута – победитель ЧЕ по вольной борьбе U-23; Маркович и Свирид – бронзовые призеры 101 | Борьба / Главные новости спорта

13:06 Украинские синхронистки заняли еще пять призовых мест на американском этапе Мировой серии 85 | Синхронное плавание / Главные новости спорта

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