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Симона Халеп стала чемпионкой «Ролан Гаррос»
Симона Халеп стала чемпионкой «Ролан Гаррос»В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у женщин в одиночном разряде состоялся финальный матч. 

Прошлогодняя финалистка турнира, первая ракетка мира 26-летняя румынка Симона Халеп (1) одержала победу над десятым номером рейтинга WTA, 25-летней американкой Слоан Стивенс (10) со счетом 3:6, 6:4, 6:1.

Поединок продолжался 2 час 3 минуты. По ходу встречи соперницы имели по шесть брейк-пойнтов, из которых Халеп реализовала пять, а Стивенс – три. Навылет Симона не подавала и на подаче обошлась без двойных ошибок. Слоан выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку. Теперь счет их личных встреч стал 6:2 в пользу румынки.

Для Халеп этот титул стал первым в карьере на турнирах «Большого Шлема». За свой успех в Париже Халеп получит 2000 рейтинговых очков и $ 2.572.900 призовых.

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд     $ 20,298,331. Одиночный разряд. 128 участниц.
Финал
Симона Халеп (Румыния, 1) — Слоан Стивенс (США, 10) — 3:6, 6:4, 6:1
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