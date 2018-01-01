Ролан Гаррос. Надаль обыграл Дель Потро и вышел в финал на Тима

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17:53 Украинские синхронистки заняли три призовых места в первый день американского этапа Мировой серии 135 | Синхронное плавание / Главные новости спорта

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