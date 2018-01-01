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Ролан Гаррос. Надаль обыграл Дель Потро и вышел в финал на Тима
Ролан Гаррос. Надаль обыграл Дель Потро и вышел в финал на ТимаВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros) у мужчин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

Первая ракетка, 32-летний испанец Рафаэль Надаль (1) одержал победу над шестым номером мирового рейтинга, 29-летним аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро (5) со сетом 6:4, 6:1, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. За это время Надаль реализовал пять брейк-пойнтов из девяти и отыграл все семь брейк-пойнтов, имевшихся у Дель Потро. Рафаэль не подавал навылет и допустил три двойные ошибки, а Хуан Мартин выполнил два эйса и один раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 10:5 в пользу испанца.

В финале защищать титул Надалю предстоит в матче против австрийца Доминика Тима (7).

Теннис. Большой шлем. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд $45 840 910. Одиночный разряд. 128 участников.
1/2 финала
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) —  6:4, 6:1, 6:2
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